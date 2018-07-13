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Собянин пообещал аспирантам льготный проезд в общественном транспорте 13.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Аспиранты получат с нового учебного года те же льготы в общественном транспорте, что у студентов и ординаторов.

Как написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, просчитав возникающие расходы, он принял решение. «Регулярно выступаю с лекциями в московских вузах. Практически после каждой лекции кто-нибудь из аспирантов задает вопрос о льготах на проезд в общественном транспорте. Этими льготами испокон веков пользуются студенты. С 1 марта 2018 г. мы ввели их для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — пояснил градоначальник.

С 1 сентября 2018 года аспиранты будут ездить по льготным проездным стоимостью 250 рублей в месяц на наземном городском транспорте, 380 — в метро и с 50-процентной скидкой на электричках. По подсчетам Собянина, льготами смогут воспользоваться 50 тысяч человек.

Ранее мэр столицы и губернатор Подмосковья договорились, что с 1 августа начнет действовать бесплатный проезд в пригородных поездах для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и области. Также обсуждался вопрос, чтобы с 1 сентября вернуть пожилым жителям региона аналогичную льготу в общественном столичном транспорте.

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