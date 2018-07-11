Две золотые медали привезла домой с международных соревнований 19-летняя зеленоградская спортсменка Анастасия Носова.
Чемпионат Европы и Кубок мира по фигурному катанию на роликовых коньках одновременно проходили в ирландском городе Корк с 5 по 8 июля. Жюри оценивало участников по итогам короткой и произвольной программ по системе судейства ISU (Международного союза конькобежцев), заимствованной из фигурного катания.
В одиночном катании на чемпионате Европы Анастасии Носовой уступили француженка Серена Жиро и коллега по российской сборной Дарья Волкова. В Кубке мира зеленоградская спортсменка обошла дочь своего тренера — Анжелу Мартин-Мору из Испании и итальянку Мартину Рота. Это вторая высшая награда Анастасии в европейском первенстве и четвертая — в мировом.
Кубок мира (World Open Inline Figure Skating) проводит WIFSA (Международная ассоциация фигурного катания на роликах), чемпионат Европы — который, как отметила Анастасия, важнее и значимее — проходит под эгидой CERS (Европейская федерация роллер-спорта) и World Skate (Международная федерация роллер-спорта). В нынешних соревнованиях в Ирландии выступали спортсмены из 16 стран.
На коньки Анастасия встала в 4 года в родном Саратове. С 9 лет стала тренироваться в Зеленограде под руководством Елены Эйсмонт в секции фигурного катания детско-юношеской спортивной школы № 10 в спорткомплексе «Орбита». Под ее кураторством девушка два года назад взошла на высшую ступень пьедестала.
Первую золотую медаль и чемпионский титул Анастасия Носова завоевала в дебютном выступлении на чемпионате мира по фигурному катанию на роликах, который проходил в Италии в 2016 году. «Я очень благодарна Елене Николаевне Эйсмонт за все, что она для меня сделала», — говорит Настя.
С 2018 года у спортсменки новый тренер — Элизабет Мартин-Мора. Готовясь к нынешним международным соревнованиям, Анастасия в марте на три недели приезжала к ней в Испанию. В основном же она сейчас занимается самостоятельно, без тренера.
— К соревнованиям готовилась в зале Российского государственного социального университета (за что спасибо декану факультета физической культуры Александру Сергеевичу Махову), большой зал арендовала сама, в Новомосковске. За две недели до чемпионата уехала в Саратов, где смогли найти для меня зал. Мне очень помогают занятия в университете, и в частности рекомендации моего куратора Елены Вячеславовны Жгун. Я же сама учусь на эту специальность. А с Элизабет работаем с помощью видео: не очень удобно и эффективно, но какие-то ошибки исправить можно.
Сейчас девушка учится в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, окончила второй курс по направлению «физическая культура, теория и методика фигурного катания на коньках».
— После выпуска буду тренером, но очень хочу пойти в магистратуру в другой университет и на другую специальность, развиваться в разных направлениях, — рассказала Zelenograd.ru Анастасия Носова.
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