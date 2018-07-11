Две золотые медали привезла домой с международных соревнований 19-летняя зеленоградская спортсменка Анастасия Носова.

Чемпионат Европы и Кубок мира по фигурному катанию на роликовых коньках одновременно проходили в ирландском городе Корк с 5 по 8 июля. Жюри оценивало участников по итогам короткой и произвольной программ по системе судейства ISU (Международного союза конькобежцев), заимствованной из фигурного катания.

В одиночном катании на чемпионате Европы Анастасии Носовой уступили француженка Серена Жиро и коллега по российской сборной Дарья Волкова. В Кубке мира зеленоградская спортсменка обошла дочь своего тренера — Анжелу Мартин-Мору из Испании и итальянку Мартину Рота. Это вторая высшая награда Анастасии в европейском первенстве и четвертая — в мировом.

Кубок мира (World Open Inline Figure Skating) проводит WIFSA (Международная ассоциация фигурного катания на роликах), чемпионат Европы — который, как отметила Анастасия, важнее и значимее — проходит под эгидой CERS (Европейская федерация роллер-спорта) и World Skate (Международная федерация роллер-спорта). В нынешних соревнованиях в Ирландии выступали спортсмены из 16 стран.