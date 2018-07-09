Неизвестный по невыясненным пока причинам напал на сотрудника РЖД у станции Крюково. Злоумышленник нанес мужчине более двадцати ножевых ранений. Еще один мужчина получил во время инцидента легкие травмы, медицинскую помощь ему оказали на месте, пишет Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около двух часов дня в понедельник, 9 июля. Пострадавшего от ножевых ранений железнодорожника доставили в зеленоградскую больницу. В обход приемного отделения пациента сразу отвезли в экстренную операционную.

У мужчины более двадцати ножевых ранений, точное число пока неизвестно. Наиболее серьезные — проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. «Пациенту оказали в полном объеме всю необходимую неотложную хирургическую помощь. Из операционной переведен в отделение анестезиологии и реанимации. Состояние тяжелое. Находится на искусственной вентиляции легких. Проводится интенсивная терапия» , — сообщили Zelenograd.ru в больнице. Операция длилась более трех часов.

Нападавшего задержали на месте преступления и доставили в отделение полиции, где выясняют мотивы его действий. Официальных комментариев правоохранительные органы пока предоставить не могут.