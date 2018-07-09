Пенсионерка Валентина Александровна Лактионова (Дмитриева), 86 лет, ушла в неизвестном направлении из дома в Солнечногорске около 11 часов дня в воскресенье, 8 июля.

Приметы. Женщина нормального телосложения, рост 170 сантиметров, короткие седые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета: в ветровку светло-салатового цвета, черные штаны, красные сабо. На голове была коричневая косынка. Носит солнцезащитные очки.

При ней были палочка-трость с надписью «Грозный» и белый пакет.

Могла уехать на электричке или другом транспорте в любом направлении от Солнечногорска. Днем 8 июля пропавшую предположительно видели в Москве.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит любую информацию, которая поможет в розыске пропавшей, сообщать на телефон горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или на 112.