Электропоезд Крюково — Москва № 6375 с субботы, 7 июля, будет останавливаться на платформах Малино, Фирсановская, Подрезково и Планерная, а отправляться — на 27 минут позже. Сейчас он отходит от Крюково в 19:08, в дальнейшем его время отправления 19:35, сообщает МТ ППК.

С 7 июля незначительно изменится расписание еще одной электрички: № 6413 Подсолнечная — Москва. Отправляться с Подсолнечной, он будет, как и прежде, в 19:18, но приходить на Ленинградский вокзал станет на 5 минут позже — в 20:37. Время прибытия электропоезда в Крюково не изменится — 19:42.