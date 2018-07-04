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EMEX. Автозапчасти вовремя.
На переходе через Центральный проспект сбили пешехода: водитель не смотрел на дорогу, пешеход шел на «красный». Видео как не надо делать 04.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль сбил пешехода на регулируемой «зебре» возле бывшего магазина «Океан» (ныне «Перекресток»), корпус 407.

Немолодой мужчина с пакетом в руке неспешно переходил Центральный проспект из 3-го в 4-й микрорайон, хотя для пешеходов горел красный сигнал светофора. Уже почти пересек проезжую часть, когда оказался на пути легковушки. Водитель «Мерседеса», ехавшего в среднем ряду в направлении префектуры, заметил мужчину в последний момент. Посигналил пешеходу — тот побежал, но успел сделать пару шагов и был сбит, после чего автомобиль остановился.

С помощью водителя «Мерседеса» и подоспевшего велосипедиста-очевидца мужчина поднялся. Через три минуты прибыл первый экипаж ДПС. Поскольку мужчина пожаловался на острую боль в ноге при ходьбе, ему вызвали «скорую». Через пять минут на месте работали уже три экипажа и бригада медиков.

Инцидент произошел в понедельник, 2 июля, около половины одиннадцатого вечера. По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв, без документов и не хотел сообщать какие-либо данные о себе. От госпитализации он отказался. Уже за полночь пострадавшего видели у ворот ГИБДД, куда мужчину привезли для опроса.

Водитель «Мерседеса» находился за рулем в трезвом состоянии, ехал на невысокой скорости и ситуацию объяснил плохой видимостью: дождь, сумерки, блики.

В ГИБДД дорожно-транспортное происшествие проходит как «без пострадавших».

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