Автомобиль сбил пешехода на регулируемой «зебре» возле бывшего магазина «Океан» (ныне «Перекресток»), корпус 407.
Немолодой мужчина с пакетом в руке неспешно переходил Центральный проспект из 3-го в 4-й микрорайон, хотя для пешеходов горел красный сигнал светофора. Уже почти пересек проезжую часть, когда оказался на пути легковушки. Водитель «Мерседеса», ехавшего в среднем ряду в направлении префектуры, заметил мужчину в последний момент. Посигналил пешеходу — тот побежал, но успел сделать пару шагов и был сбит, после чего автомобиль остановился.
С помощью водителя «Мерседеса» и подоспевшего велосипедиста-очевидца мужчина поднялся. Через три минуты прибыл первый экипаж ДПС. Поскольку мужчина пожаловался на острую боль в ноге при ходьбе, ему вызвали «скорую». Через пять минут на месте работали уже три экипажа и бригада медиков.
Инцидент произошел в понедельник, 2 июля, около половины одиннадцатого вечера. По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв, без документов и не хотел сообщать какие-либо данные о себе. От госпитализации он отказался. Уже за полночь пострадавшего видели у ворот ГИБДД, куда мужчину привезли для опроса.
Водитель «Мерседеса» находился за рулем в трезвом состоянии, ехал на невысокой скорости и ситуацию объяснил плохой видимостью: дождь, сумерки, блики.
В ГИБДД дорожно-транспортное происшествие проходит как «без пострадавших».
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