Автомобиль сбил пешехода на регулируемой «зебре» возле бывшего магазина «Океан» (ныне «Перекресток»), корпус 407.

Немолодой мужчина с пакетом в руке неспешно переходил Центральный проспект из 3-го в 4-й микрорайон, хотя для пешеходов горел красный сигнал светофора. Уже почти пересек проезжую часть, когда оказался на пути легковушки. Водитель «Мерседеса», ехавшего в среднем ряду в направлении префектуры, заметил мужчину в последний момент. Посигналил пешеходу — тот побежал, но успел сделать пару шагов и был сбит, после чего автомобиль остановился.

С помощью водителя «Мерседеса» и подоспевшего велосипедиста-очевидца мужчина поднялся. Через три минуты прибыл первый экипаж ДПС. Поскольку мужчина пожаловался на острую боль в ноге при ходьбе, ему вызвали «скорую». Через пять минут на месте работали уже три экипажа и бригада медиков.