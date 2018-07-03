Электрички до Крюково будут ходить всю ночь после футбольных матчей 3 и 11 июля

Матч, завершающий серию плей-офф чемпионата мира по футболу, состоится в Москве 3 июля: на стадионе «Спартак» встретятся английская и колумбийская сборные. 11 июля столичные «Лужники» примут еще не определенных полуфиналистов.

В эти дни игры стартуют в 21:00 и закончатся около одиннадцати часов вечера. Чтобы футбольные болельщики смогли вернуться домой в позднее время после матчей, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания назначила более 20 дополнительных электричек на участке Москва — Клин в ночь с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.

Дополнительные поезда для болельщиков будут курсировать после завершения матчей, отправляясь с Ленинградского вокзала в среднем каждые 30 минут.

Отправление из Москвы:

№ 6902 в 0:50 (прибытие в Клин — 2:11);

№ 6904 в 1:20 (прибытие в Клин — 2:40);

№ 6906 в 1:45 (прибытие в Клин — 3:21);

№ 6908 в 2:20 (прибытие в Клин — 4:05);

№ 6910 в 2:50 (прибытие в Клин — 4:17);

№ 6912 в 3:40 (прибытие в Клин — 5:14).

В обратном направлении поезда будут отправляться из Клина:

№ 6901 в 0:28 (прибытие в Москву — 1:32);

№ 6905 в 1:26 (прибытие в Москву — 2:33);

№ 6907 в 2:27 (прибытие в Москву — 3:39);

№ 6909 в 3:07 (прибытие в Москву — 4:15);

№ 6903 отправится из Крюково в 1:20 (прибытие в Москву — 2:01).

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет», сообщает МТ ППК.