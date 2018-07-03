Экологические сказки и произведения классиков о природе для самых маленьких появились в постоянном расписании зеленоградского «Дома лани» (Никольский проезд, дом 2, напротив Никольской церкви) — их читают по четвергам в 15:30. В этот четверг, 5 июля, детей и их родителей познакомят с творчеством Виктора Астафьева и его рассказом «Стрижонок Скрип».

Чтения «Сказок под сосной» решили сделать регулярными после того, как они получили много положительных отзывов в рамках «Зеленой недели» Мосприроды, которая прошла в начале июня на всех природных территориях Москвы. В Зеленограде дети и родители собрались в Доме лани, чтобы послушать сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского, а на Чёрном озере их ждала небольшая инсценировка.

«Специалисты Мосприроды читают ребятам экологические сказки, а после чтения проходит обсуждение, где в доступной форме наши юные экологи получают первые навыки безопасного поведения на природе и воспитывают в себе любовь ко всему живому» , — пояснили в Мосприроде содержание этого эколого-просветительского мероприятия.