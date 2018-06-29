Купаться разрешили в Чёрном и Школьном озерах, а также в Большом городском пруду. Вода и пляжный песок соответствуют санитарным требованиям. С 9 по 20 июня (включительно) два зеленоградских водоема были непригодны для купания.

А вот мороженое и напитки на зеленоградских пляжах в ближайшие выходные продавать не будут. Как выяснилось, у департамента торговли сейчас нет в наличии нужных тележек.

Не будет и привычного проката лодок на Большом городском пруду. В прошлом году этому помешало благоустройство зоны отдыха, в этом — не нашлось предпринимателей, желающих организовать такой бизнес.

На областных пляжах, пользующихся популярностью у зеленоградцев, запрета от Роспотребнадзора на купание также нет.

В ближайшие выходные в Зеленограде обещают до 22 градусов тепла.