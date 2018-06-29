Купаться разрешили в Чёрном и Школьном озерах, а также в Большом городском пруду. Вода и пляжный песок соответствуют санитарным требованиям. С 9 по 20 июня (включительно) два зеленоградских водоема были непригодны для купания.
А вот мороженое и напитки на зеленоградских пляжах в ближайшие выходные продавать не будут. Как выяснилось, у департамента торговли сейчас нет в наличии нужных тележек.
Не будет и привычного проката лодок на Большом городском пруду. В прошлом году этому помешало благоустройство зоны отдыха, в этом — не нашлось предпринимателей, желающих организовать такой бизнес.
На областных пляжах, пользующихся популярностью у зеленоградцев, запрета от Роспотребнадзора на купание также нет.
В ближайшие выходные в Зеленограде обещают до 22 градусов тепла.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !