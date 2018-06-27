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Электрички до Зеленограда 27 июня будут ходить до трёх часов ночи 27.06.2018 ZELENOGRAD.RU

27 июня на стадионе «Спартак» в столице состоится матч чемпионата мира по футболу между Бразилией и Сербией. Начнется в девять часов вечера и закончится, соответственно, примерно через два часа. В связи с этим электрички и метро в ночь на 28 июня будут работать до трёх часов.

Все станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для входа пассажиров до 3:00. В течение четырёх часов по завершении матча будут курсировать и пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК). С Ленинградского вокзала они будут отправляться до станции Клин в среднем каждые полчаса. Предусмотрены электрички и в обратном направлении.

Всего на участке Москва — Крюково — Клин в ночь с 27 на 28 июня запустят 11 пригородных поездов в дополнение к уже курсирующим, сообщает МТ ППК.

Назначенные поезда с Ленинградского вокзала:

  • № 6902 в 0:50 (прибытие в Клин — 2:11);
  • № 6904 в 1:20 (прибытие в Клин — 2:40);
  • № 6906 в 1:45 (прибытие в Клин — 3:21);
  • № 6908 в 2:20 (прибытие в Клин — 4:05);
  • № 6910 в 2:50 (прибытие в Клин — 4:17);
  • № 6912 в 3:40 (прибытие в Клин — 5:14).

В обратном направлении поезда будут отправляться из Клина:

  • № 6901 в 0:28 (прибытие в Москву — 1:32);
  • № 6905 в 1:26 (прибытие в Москву — 2:33);
  • № 6907 в 2:27 (прибытие в Москву — 3:39);
  • № 6909 в 3:07 (прибытие в Москву — 4:15);
  • № 6903 отправится из Крюково в 1:20 (прибытие в Москву — 2:01).

Таким образом, футбольные болельщики, которые смотрят поздний матч на стадионе, в барах, гостях или где-то ещё вне дома, могут не беспокоиться о том, как им добраться домой после завершения игры.

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