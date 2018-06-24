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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
«I Love Rock’n’Roll» исполнили на площади Юности (Видео) 24.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Лето, площадь Юности, рок-н-ролл — есть вещи, которые не меняются. Субботним вечером под «I Love Rock’n’Roll» на площади пританцовывали дети и аплодировали взрослые.

Видео: Alexey Nechinskiy

Музыканта зовут Михаил Краев, прокомментировали видеоролик во Вконтакте.

Композиции «I Love Rock’n’Roll» уже больше 40 лет, её написали в 1975-м Алан Меррилл и Джейк Хукер из группы The Arrows. В 1982 песню снова сделала популярной певица Джоан Джетт. «I Love Rock 'n' Roll» считается одной из самых известных рок-песен двадцатого столетия.

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