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Семью с ребенком спасли из горящей квартиры в 20-м микрорайоне 22.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел в квартире на втором этаже корпуса 2016 в Зеленограде вечером в пятницу, 22 июня.

Огнеборцы прибыли на место в 17:30 и ликвидировали пожар за три минуты. Из пожара спасли трех человек, включая ребенка, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Возгорание происходило на площади 25 квадратных метров.

Столб дыма поднялся над разновысоткой настолько в небо, что создалось впечатление, будто горит крыша. По словам очевидцев, людей спускали из квартиры по приставной лестнице через окно. Бригада «скорой» осмотрел эвакуированных на месте. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Дмитрий Венидиктов
Фото: Дмитрий Венидиктов
Видео: Дмитрий Венидиктов
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