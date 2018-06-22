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22 июня в 4 часа утра — в парке Победы и на Братской могиле в Каменке зажгли огни в память о войне 22.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Сегодня 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Акция «Свеча Памяти», приуроченная к этому событию, прошла в Парке Победы в 4 часа утра. Одновременно зажгли факелы и на Братской могиле в Каменке. Студенты, волонтёры, ветераны, представители общественных организаций и простые жители Зеленограда почтили минутой молчания память жертв войны.

Фото: Светлана Сврирдова / РЦ НКО Зеленограда

Под стук метронома, отсчитывающий первые минуты трагического для всей страны времени, в зеленоградском парке 40-летия Победы загорелись свечи и прозвучала хроника военных событий. Акция памяти прошла у верхних каскадных фонтанов, её организовали волонтерский центр МИЭТ и Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы.

Вахта памяти состоялась и у мемориала на Братской могиле в Каменке, её провёл досуговый центр «М КЛУБ» вместе с управой Крюково. Почтить память о жертве и храбрости погибших в годы Великой Отечественной войны пригласили всех желающих.

Сегодня с 10:45 до 12:00 состоятся официальные торжественные возложения цветов и венков в сопровождении почётного караула к основным зеленоградским военным мемориалам: Монументу Славы «Штыки», памятнику защитникам Москвы у станции Крюково, памятнику-бюсту дважды Героя Советского Союза Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, памятным местам «нового города».

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