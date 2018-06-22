Сегодня 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Акция «Свеча Памяти», приуроченная к этому событию, прошла в Парке Победы в 4 часа утра. Одновременно зажгли факелы и на Братской могиле в Каменке. Студенты, волонтёры, ветераны, представители общественных организаций и простые жители Зеленограда почтили минутой молчания память жертв войны.