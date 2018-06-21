Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На полигон под Солнечногорском запретили проход из-за стрельб 21.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Практические стрельбы из стрелкового оружия, минометов, а также вооружения боевых машин проходят в деревне Редино в нескольких километрах от Солнечногорска.

Тренировки стартовали 1 июня и продлятся до 31 октября на полигоне войсковой части 43292 «Военный городок 52/2». Занятия проводятся с понедельника по субботу с 9:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00.

Во избежание несчастных случаев несанкционированный проход на территорию полигона в период практических стрельб категорически запрещен, предупреждает администрация Солнечногорского района.

С сайта Администрации Солнечногорского района / solreg.ru
 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон Объявления
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Пивоварня-ресторан PIVALDI — музыка в каждом бокале и футбол на МЕГА-Плазме. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама