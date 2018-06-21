Практические стрельбы из стрелкового оружия, минометов, а также вооружения боевых машин проходят в деревне Редино в нескольких километрах от Солнечногорска.

Тренировки стартовали 1 июня и продлятся до 31 октября на полигоне войсковой части 43292 «Военный городок 52/2». Занятия проводятся с понедельника по субботу с 9:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00.

Во избежание несчастных случаев несанкционированный проход на территорию полигона в период практических стрельб категорически запрещен, предупреждает администрация Солнечногорского района.