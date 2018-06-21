Из-за обрыва контактной сети по первому пути перед Тверью опаздывает ряд пригородных поездов в сторону столицы. Кроме того, отменяются электрички № 6507 Клин — Москва и № 6316 Москва — Крюково, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Перевозчик прикладывает максимальные усилия для скорейшего восстановления графика и приносит извинения за доставленные неудобства. Рекомендуется внимательно следить за объявлениями на станциях.