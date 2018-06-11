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Студентки МИЭТа выиграли городской турнир по пляжному волейболу 20.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Мария Макарова и Екатерина Охрименко стали чемпионками среди двадцати женских команд по пляжному волейболу.

Соревнования проходили в рамках тридцатых Московских студенческих спортивных игр в столичном Центре пляжных видов спорта. Победоносная для зеленоградских спортсменок игра состоялась 11 июня. В финале девушки состязались с командой из Московского педагогического государственного университета.

«В этом турнире нас изначально считали фаворитами, судя по нашим прошлым результатам. Первые игры были достаточно легкими, но финал дался нам сложнее, чем мы ожидали. Пришлось побороться за звание чемпионов!» — рассказала Мария Макарова пресс-центру МИЭТа.

Сплит-2017
11 июня 2018 года
С сайта Российского студенческого спортивного союза / mrsss.ru

Это уже третья чемпионская победа студенток МИЭТа в турнирах Москвы по пляжному волейболу. А в прошлом году пара вошла в топ-6 на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходил в хорватском Сплите.

Мария Макарова учится на кафедре системной среды качества, Екатерина Охрименко — на кафедре маркетинга и управления проектами.

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