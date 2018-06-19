Местный житель обнаружил боеприпас в гараже № 5 гаражно-строительного кооператива вечером в воскресенье, 17 июня. ГСК расположен в полутора километрах от ближайших жилых домов — на Малинской улице, дом 49, строение 1.

В 17:36 мужчина сообщил о взрывоопасной находке в полицию. Крюковские стражи порядка сразу выставили оцепление.

Прибывшие на место пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» идентифицировали предмет как артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 100 миллиметров.

Снаряд поместили в специальный контейнер и тем же вечером вывезли из Зеленограда на один из столичных полигонов для уничтожения, сообщили Zelenograd.ru в центре «Лидер».