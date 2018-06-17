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В Андреевке на Жилинской улице появится новый светофор 17.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Светофор появится на выезде из Зеленограда в районе остановки «Стекловолокно». Это примерно в полукилометре от улицы Логвиненко.

Над дорогой светофор уже смонтировали, сейчас он работает в «желтом» режиме. На обочинах опоры со светосигнальным устройством пока отсутствуют.

По мнению местного жителя Игоря Белянкова, который часто пользуется нерегулируемым пешеходным переходом рядом с остановкой «Стекловолокно», светофор на данном участке необходим. Здесь довольно большая проходимость, так как на противоположной стороне от «старой» Андреевки находится городская поликлиника, а также гипермаркет, торговый центр и ведётся активное жилищное строительство.

К слову, в мае новый светофор установили на выезде из поселка Голубое на Пятницкое шоссе. Его актуальность обсуждали в сообществе автолюбителей Зеленограда во «ВКонтакте». В комментариях отметили, что светофор там нужен, поскольку «реально геморройно выезжать в сторону Москвы».

В конце марта появился светофор у деревни Горетовка, который в первый же день собрал километровую часовую пробку на Георгиевском шоссе, заблокировав выезд из поселка Голубое. Светофор отключали на несколько дней для перенастройки пропускного режима.

Место, где планируют установить светофор
Гугл.Панорамы
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