Светофор появится на выезде из Зеленограда в районе остановки «Стекловолокно». Это примерно в полукилометре от улицы Логвиненко.

Над дорогой светофор уже смонтировали, сейчас он работает в «желтом» режиме. На обочинах опоры со светосигнальным устройством пока отсутствуют.

По мнению местного жителя Игоря Белянкова, который часто пользуется нерегулируемым пешеходным переходом рядом с остановкой «Стекловолокно», светофор на данном участке необходим. Здесь довольно большая проходимость, так как на противоположной стороне от «старой» Андреевки находится городская поликлиника, а также гипермаркет, торговый центр и ведётся активное жилищное строительство.

К слову, в мае новый светофор установили на выезде из поселка Голубое на Пятницкое шоссе. Его актуальность обсуждали в сообществе автолюбителей Зеленограда во «ВКонтакте». В комментариях отметили, что светофор там нужен, поскольку «реально геморройно выезжать в сторону Москвы».

В конце марта появился светофор у деревни Горетовка, который в первый же день собрал километровую часовую пробку на Георгиевском шоссе, заблокировав выезд из поселка Голубое. Светофор отключали на несколько дней для перенастройки пропускного режима.