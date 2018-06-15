Раньше мини-заведение «Янхук» работало в Андреевке, зеленоградская бургерная — первый «Янхук» со своим залом. Совсем новое кафе только начинает развиваться.

В меню — 11 видов бургеров. Обычные чизбургеры и чикенбурги из мраморной говядины или курицы, бургеры из крабового или креветочного мяса, из индейки и утки. Цена любого бургера — 300 рублей (кроме бургера с двойной котлетой, он стоит 350). К каждому бургеру прилагается гарнир из картошки фри или картофеля по-деревенски.

Кроме, собственно, бургеров, есть салаты (от 250 до 280 рублей), бифштексы, стейки и рёбрышки (горячие блюда от 250 до 900 рублей). Есть и комбо-обеды (350-400 рублей), включающие в себя любой бургер, салат, картошку и маленькую колу (0,33 л). Запивать еду предлагается чаями, кофе, морсами, а также пивом, разливным или бутылочным: «СССР», «Томским», Paulaner и собственным тёмным пивом «Янхук».