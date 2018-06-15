Слоган новой бургерной в четвёртом торговом центре (корпус 426А) — «Мы перевернём Ваше представление о кухне». Только после этого становится понятно её название, которое нужно прочитать задом наперёд. Это уже оригинально: нечасто заведения называются заведомо нечитабельно в расчёте на смекалистого посетителя. В меню — бургеры, и не только. «Мы берем лучшие продукты и свежее мясо, сами печём булки и солим огурцы» , — рассказывает о кухне Сергей Алексютенко, владелец и шеф-повар. Чем кормят в бургерной и что еще необычного у неё внутри, узнавала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова.
Раньше мини-заведение «Янхук» работало в Андреевке, зеленоградская бургерная — первый «Янхук» со своим залом. Совсем новое кафе только начинает развиваться.
В меню — 11 видов бургеров. Обычные чизбургеры и чикенбурги из мраморной говядины или курицы, бургеры из крабового или креветочного мяса, из индейки и утки. Цена любого бургера — 300 рублей (кроме бургера с двойной котлетой, он стоит 350). К каждому бургеру прилагается гарнир из картошки фри или картофеля по-деревенски.
Кроме, собственно, бургеров, есть салаты (от 250 до 280 рублей), бифштексы, стейки и рёбрышки (горячие блюда от 250 до 900 рублей). Есть и комбо-обеды (350-400 рублей), включающие в себя любой бургер, салат, картошку и маленькую колу (0,33 л). Запивать еду предлагается чаями, кофе, морсами, а также пивом, разливным или бутылочным: «СССР», «Томским», Paulaner и собственным тёмным пивом «Янхук».
Это крайне сытное меню, голодным никто не уйдёт. Вообще, заведение рассчитано на изрядно оголодавшего человека. Если нет сил готовить дома еду, а есть хочется нещадно, то тут точно накормят до отвала. Если и дойти до заведения нет сил, то привезут еду на дом.
В дальнейшем меню расширится, обещают в кафе — будут и первые блюда, и десерты, и молочные коктейли. «Янхук» планирует устроить летнюю веранду, разрешение на её открытие уже получено.
Сергей Алексютенко, владелец заведения и по совместительству шеф-повар, рассказал, что раньше работал под началом таких именитых поваров, как Аркадий Новиков и Константин Ивлев. «Янхук» — его первое личное заведение, в котором всё хочется сделать самому, без привлечения инвесторов, а потому выходит медленнее, чем хотелось бы. Вот и официального открытия «Янхук» ещё не было, только техническое — официальное состоится, скорее всего, ближе к осени, в августе, например. Пока меню дорабатывают, официанты обучаются, многое ещё поменяется.
«Хочется сделать что-то по-настоящему хорошее, — говорит хозяин. — Потому мы берём лучшие продукты, пару раз в неделю ездим на Дорогомиловский рынок. Сами печём булки, скоро у нас появятся булки из моркови и свёклы. Сами солим огурцы. Мясо на котлеты у нас не замороженное».
В планах шеф-повара — устраивать в «Янхуке» гастрономические вечера: столики на них будут бронироваться заранее, на вечер заведение закроют для других посетителей, а гостям предложат продуманный и составленный специально для этого вечера ужин, в котором все блюда подаются в строгой последовательности. Цель — познакомить зеленоградцев с интересной и неожиданной кухней. «Например, многие считают сочетание рыбы с дичью невозможным, — поясняет Сергей Алексютенко. — А эти продукты в некоторых блюдах отлично уживаются друг с другом!»
Чтобы заработать деньги на улучшение уже работающего заведения, Сергей работает частным поваром. А недавно представители «Янхука» кормили команду футболистов со всего мира на чемпионате ЛФЛ, любительской футбольной лиги.
В «Янхуке» уже действует детский уголок, который чуть позже дополнительно обнесут сеткой (уголок находится на подиуме, маленькие детки могут с него упасть). В бургерной много розеток для подзарядки гаджетов, но Wi-Fi появится позже.
Оплату принимают и наличными, и банковскими картами. Время работы заведения — с 11 утра до 23 вечера. Представительства в интернете: сайт, ВКонтакте, Инстаграм.
Добираться до «Янхука» на автомобиле не очень удобно: отдельной стоянки нет, а парковка вокруг четвёртого торгового центра большая, но довольно запутанная. Зато дойти из ближних домов и микрорайонов — не проблема, в том числе с коляской.
Можно перед приходом забронировать столик по телефону +7(999)016-66-62, но пока в зале по вечерам свободно. Можно заказать банкет, проведение дней рождения и других мероприятий, в том числе с мастер-классами по приготовлению бургеров. Работает кейтеринговая служба «Янхук», которая обслуживает мероприятия на любой другой территории с выездом повара, официантов и с предоставлением посуды.
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