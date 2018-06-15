В связи с открытием подразделения, на производство окон и дверей из ПВХ и алюминия (окна, двери, ригель стойка), требуются мастер, сборщики окон, комплектовщик, водитель и монтажники.

Заработная плата до 50000 рублей в месяц в зависимости от знания профессии.