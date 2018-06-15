МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На оконное производство требуются сотрудники 15.06.2018 королевские окна Реклама

В связи с открытием подразделения, на производство окон и дверей из ПВХ и алюминия (окна, двери, ригель стойка), требуются мастер, сборщики окон, комплектовщик, водитель и монтажники.

Заработная плата до 50000 рублей в месяц в зависимости от знания профессии.

Тем, кто без опыта, предлагаем обучение на 1 месяц с окладом 20000 рублей.

График работы с понедельника по пятницу с 9 до 18.

Если вы специалист и не хотите бросать основное место работы приглашаем на подработку.

Телефон: (495)500-05-45

http://oknaking.ru/

Производство: деревня Рузино дом 1, АПФ Кутузово

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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