В связи с открытием подразделения, на производство окон и дверей из ПВХ и алюминия (окна, двери, ригель стойка), требуются мастер, сборщики окон, комплектовщик, водитель и монтажники.
Заработная плата до 50000 рублей в месяц в зависимости от знания профессии.
Тем, кто без опыта, предлагаем обучение на 1 месяц с окладом 20000 рублей.
График работы с понедельника по пятницу с 9 до 18.
Если вы специалист и не хотите бросать основное место работы приглашаем на подработку.
Телефон: (495)500-05-45
Производство: деревня Рузино дом 1, АПФ Кутузово
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !