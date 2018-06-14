Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон ждет ребят от 6 до 12 лет.
Даты: с 28 мая по 24 августа 2018 года
Время работы: 9.00 до 18.00
Каждый день ребята отправляются в виртуальное путешествия по странам мира. Мы узнаем, что едят на завтрак итальянцы, какая самая красивая река в Бразилии и как сказать спасибо на японском языке.
В программе дня:
- зарядка
- творческие и кулинарные мастер-классы
- прогулки
- квесты
- настольные и подвижные игры
- танцевальные и физкульт минутки
- чтение интересных книг и просмотр фильмов
- трёхразовое питание
Стоимость:
- 1 день 1500 рублей,
- 6-10 дней — 1300 рублей в день,
- от 11 дней -1000 рублей в день.
Трехразовое питание включено
Подробности и запись по телефону: 8(926)6374115
Наш адрес: Зеленоград, корпус 2308а
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