Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон ждет ребят от 6 до 12 лет.

Даты: с 28 мая по 24 августа 2018 года

Время работы: 9.00 до 18.00

Каждый день ребята отправляются в виртуальное путешествия по странам мира. Мы узнаем, что едят на завтрак итальянцы, какая самая красивая река в Бразилии и как сказать спасибо на японском языке.