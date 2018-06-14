МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон 14.06.2018 Семейный клуб «Ле Бонбон» Реклама

Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон ждет ребят от 6 до 12 лет.

Даты: с 28 мая по 24 августа 2018 года

Время работы: 9.00 до 18.00

Каждый день ребята отправляются в виртуальное путешествия по странам мира. Мы узнаем, что едят на завтрак итальянцы, какая самая красивая река в Бразилии и как сказать спасибо на японском языке.

В программе дня:

  • зарядка
  • творческие и кулинарные мастер-классы
  • прогулки
  • квесты
  • настольные и подвижные игры
  • танцевальные и физкульт минутки
  • чтение интересных книг и просмотр фильмов
  • трёхразовое питание

Стоимость:

  • 1 день 1500 рублей,
  • 6-10 дней — 1300 рублей в день,
  • от 11 дней -1000 рублей в день.

Трехразовое питание включено

Подробности и запись по телефону: 8(926)6374115
Наш адрес: Зеленоград, корпус 2308а

Мы в соцсетях:

vk.com/fclebonbon

ok.ru/profile/575627557611

https://www.instagram.com/fclebonbon/

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Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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