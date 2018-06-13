Мужчина сообщил, что заложил взрывное устройство в подвале торгового центра «Юность», после того как его выдворили из кафе.

Инцидент произошел между пятью и шестью часами вечера в среду, 13 июня, в корпусе 401, где раньше располагался «Детский мир».

Как рассказали Zelenograd.ru очевидцы, пьяный мужчина заказал кофе за 90 рублей, после чего стал подсаживаться за столики к другим гостям заведения, клянча сигареты и деньги. По описанию одного из свидетелей, неадекватный посетитель был среднего роста не славянской внешности. Из-за неопрятного вида выглядел лет на 40. Когда его попросили оплатить счет и покинуть кафе, мужчина начал громко возмущаться, активно жестикулируя, чем серьезно напугал детей в игровой зоне. Ребятню увели подальше от дебошира, его самого сопроводили на выход, но по пути тот затеял драку. В итоге он все же покинул кафе, не оплатив счет.

Затем очевидцы видели, как он расхаживает по торговому центру, приставая к продавцам и посетителям с рассказом о том, что заложил в подвале бомбу.

Полиция почти мгновенно оцепила подходы к ТЦ, никого не пропуская внутрь, работников и покупателей из здания эвакуировали. «Минера» скрутили и доставили в отдел полиции для разбирательства. На место прибыл также кинолог с собакой. На обследование территории ушло около часа. Убедившись, что взрывного устройства нет, оцепление сняли.

В ноябре 2017 года 63-летняя местная жительница, повздорив с консьержкой, сообщила в полицию, что взорвет дом в 15-м микрорайоне. Осенью того же года 32-летний мужчина позвонил в полицию с угрозой взорвать супермаркет в 1-м микрорайоне Зеленограда. В обоих случаях сообщения были ложными. Впоследствии зеленоградский суд приговорил пенсионерку к одному году ограничения свободы, другому телефонному террористу назначили 200 часов общественных работ.