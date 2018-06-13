Сбор предложений проходит до 31 июля включительно. Можно присылать предложения и оставлять комментарии можно по замене асфальта на региональных и муниципальных дорогах, замене грунтовой или щебеночной дороги на асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству тротуаров, установке освещения на дорогах, устройству пешеходных переходов, парковок, установке автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов.



Также рассматриваются обращения по аварийно-опасным участкам. На основе предложений и комментариев будут составлены планы на 2019 года. Сбор предложений — по ссылке. Надо найти свой район или муниципальное образование, выбрать дорогу и в её карточке указать предлагаемые мероприятия из списка, отмечая точкой на карте, где именно нужны те или иные работы. Можно оставить дополнительный комментарий и приложить фотографию. Наиболее популярные и получившие максимальную поддержку предложения будут выставлены на последующее голосование. Участвовать могут только жители Московской области.



Жители Солнечногорского района уже несколько предложений по устройству дорог в Андреевке. В частности, жители просят продлить Староандреевскую улицу на 400 метров до Георгиевского шоссе — это разгрузит улицы Жилинская, Андреевка и перекресток у «Ашана».