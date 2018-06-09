Столкновение произошло на скоростной трассе М-11 в сторону Москвы рано утром в субботу, 9 июня. Легковой автомобиль врезался в мусоровоз после съезда к аэропорту «Шереметьево».
Мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте, его пассажира с переломами правого бедра и таза доставили в солнечногорскую больницу. Водитель мусоровоза не пострадал, сообщает РИАМО.
По рассказам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать людей из салона.
ГИБДД официально не комментирует данное дорожно-транспортное происшествие.
Саня Силиверстов / vk.com/zelaoauto
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