Столкновение произошло на скоростной трассе М-11 в сторону Москвы рано утром в субботу, 9 июня. Легковой автомобиль врезался в мусоровоз после съезда к аэропорту «Шереметьево».

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте, его пассажира с переломами правого бедра и таза доставили в солнечногорскую больницу. Водитель мусоровоза не пострадал, сообщает РИАМО.

По рассказам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать людей из салона.

ГИБДД официально не комментирует данное дорожно-транспортное происшествие.