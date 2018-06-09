Искусственные дорожные неровности установят в проезде между корпусами 900 и 929 — для безопасности пешеходов. Их должны сделать до 25 августа.
В этом проезде интенсивное дорожное движение и большой поток пешеходов. По поручению окружной комиссии по безопасности дорожного движения «лежачих полицейских» и соответствующие знаки должна установить управа района Старое Крюково.
А жителям 11 микрорайона отказали в просьбе сделать «лежачих полицейских» в местном проезде между корпусом 1107 и нежилым 1109, где находится магазин «Пятерочка». По мнению автоинспекции, здесь нет интенсивного дорожного движения, скорость транспорта не превышает 20 км/ч, пострадавших на этом участке дороги не было.
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