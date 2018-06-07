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«Зеленопарк» объявил конкурс по разрисовке своей самой большой стены 07.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Торгово-развлекательный центр объявил конкурс граффити. Победителям предлагают разрисовать самую большую стену «Зеленопарка».

Пространство для фантазии и демонстрации мастерства — 3,5 метра в высоту и 295 метров в длину. Это размеры будущего «полотна», которое «Зеленопарк» скомпонует из лучших присланных работ.

В конкурсе может принять участие любой художник из любого города. Единственное условие: картина должна ассоциироваться с «Зеленопарком» — как это чувствует сам граффитист. Для кого-то это территория молодых или семейного отдыха, кого-то захватывает архитектурная и внутренняя графика, цвет, кто-то хочет обыграть логотип центра или вписать его в рисунок — словом, на то они и ассоциации. Формат, размер, стилистика — любые: от текстового граффити до мегастрит-арта.

Макеты граффити можно присылать до 17 июня, а 21-го в «Зеленопарке» выберут десять наиболее понравившихся. Впрочем, число работ, что впоследствии попадут на стену, может оказаться как меньше, так и больше.

Краски и расходные материалы торгово-развлекательный центр берет на себя. Количество необходимого и сроки воплощения эскиза на стене с каждым художником обсудят индивидуально, рассказали Zelenograd.ru в торгово-развлекательном центре.

Работы можно отправлять:

• на электронную почту: mafanaseva@zelenopark.com

• в личные сообщения в telegram: @zelenopark_admin

• в личные сообщения «ВКонтакте»: https://vk.com/zelenopark

• или выложить фотографии в instagram по хештегам #graffiti_zelenopark и #Zеленопарк.

В личные сообщения «Зеленопарк» готов предоставить фотографии стены, которую необходимо разрисовать. Это опорная стена в парковочной зоне.

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