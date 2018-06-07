Сказочную гостиную в Центральной детской библиотеке торжественно откроют 9 июня в 17:00. Она расположена на первом этаже библиотеки — это многофункциональная гостиная с книгами, детским залом для чтения и игры, современными сервисами и услугами, а также лекторий с функцией кинозала. Торжественные мероприятия продлятся до 19:30, вход — свободный.

В 17:15 состоится презентация антропоморфного робота «Голова Пушкина» от зеленоградской компании «Нейроботикс». Создатели робота расскажут историю своего изобретения, а потом сам робот-поэт прочитает стихи и пообщается с гостями.

В 17:45 на праздник приедет сам Гарри Поттер из праздничного агентства «Страна радости» и пригласит детей поучаствовать в создании магических зелий и в научно-химических волшебствах.

В 18:00 состоится розыгрыш сертификатов на бесплатное посещение спектаклей и мастер-классов нового сезона.

В 18:15 авторскую сказку «Волшебное сердце» прочитает писательница Аннет Бризо (Наталья Тукачёва) под видеоинсталляции с песочной анимацией. Родители в это время смогут пообщаться с психологом, сертифицированным гештальт- и арт-терапевтом, Вероникой Золотовой о сказкотерапии.

В течение всего праздника можно будет пройти квест по русским сказкам (приз — шарик и фото в «Инстабудке»), смастерить закладку для своих книг с любимыми героями — Алисой, Финдусом, Муми-троллем — и выбрать книги, которые захочется забрать из библиотеки домой.

Гигантский стул станет открытой сценой 9 июня с 16:00 до 18:00 в сквере близ корпуса 401. Зеленоградцев приглашают почитать со стула стихи и прозу, исполнить музыку и спеть под живой инструмент, поделиться сообщениями о городе — его истории, архитектуре, природе. Заявить о своём участии нужно заранее, по телефону 8(916)055-1821. Юным исполнителям подарят призы, а все остальные смогут пофотографироваться на стуле.

Литературно-музыкальный проект «Моноспектакли на стуле» появился в Зеленограде в 2015 году. Трёхметровый деревянный стул-сцена как арт-объект путешествовал по разным местам горда и даже ездил в столицу — на нём выступали актёры, чтецы и лекторы, поэты и музыканты, как профессионалы, так и любители.

Музыкальный квартирник городского сообщества «Все свои» устроят 9 июня в 19:00 в библиотеке 252 (корпус 1462). В программе — акустическое исполнение зарубежных, российских и авторских песен и инструментальных композиций в формате квартирника, домашнего концерта «для своих». Музыканты и исполнители: Ира Галяутдинова, Капитон Неклюдов и другие. Организаторы обещают уют, лимонад, чай и вкусности к чаю.Билеты на квартирник можно купить заранее (по 250 рублей) или на входе перед началом концерта (по 300 рублей).

«При всем изобилии развлечений порой хочется чего-то простого, домашнего и душевного, — пишет сообщество „Все свои“. — Мы приглашаем вас и ваших друзей на наши квартирники — погрузиться в атмосферу душевного единения и уюта, познакомиться с новыми интересными людьми и приятно провести время. Мы не ограничиваем себя одним стилем исполнения, поэтому на наших мероприятиях вы можете услышать как джазовые и фолк песни, так и рок и нео-классику и многие другие жанры. Среди нас есть не только классные музыканты, но и прекрасные поэты, которые с удовольствием поделятся своим творчеством».

«Посиделки с настолками» в библиотеке 253 (корпус 1106) начнутся в 17:00, вход — свободный. Встречи проводит молодежная команда T-label — творческого бренда, занимающегося организацией различных мероприятий. В списке игр, которые будут предложены на встрече, «Имаджинариум», «Битва магов», Alias, «Зельеваренье», «Нефариус», «Свинтус», «Манчкин», «Игра престолов», Jenga, «Экивоки», «Данетки», Clauedo, «Крокодил» и другие. Игроков ждёт также чаепитие и тёплые пледы, а студентов и школьников, которые сейчас сдают экзамены или начинают готовиться к сессии — приятные сюрпризы.