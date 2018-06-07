В начале апреля в проезде вдоль «Флейты» появились дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта, — на всем протяжении дороги от Центрального проспекта до Московского проспекта. А в мае их заклеили черной пленкой. Выяснили, что это застройщик нового ЖК «Зеленоград-Сити» в 3 микрорайоне решил запретить парковку в период строительства, но не согласовал эти планы.



В проезде вдоль корпуса 360 много припаркованных машин. А сейчас там, случается, стоят и грузовики строителей. Запрещающие остановку транспорта знаки поставил застройщик «Ода Премиум», сообщили Zelenograd.ru в префектуре. А закрыли их пленкой потому, что сейчас компания согласует проект организации дорожного движения «в установленном порядке». В префектуре пояснили, что эти знаки поставили на период строительства.