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ГИБДД обманула с объявлением о перекрытии движения для полумарафон 03.06.2018 ZELENOGRAD.RU

В официальном объявлении ГИБДД сообщала о закрытии ряда улиц с 9 утра. Но перекрыли раньше. Со слов дежуривших инспекторов — с 8:00. Кроме того, в зону перекрытия попала часть Московского проспекта — от остановки «Спортивная школа». Это логично — потому что дальше ехать некуда, но в анонсе этого участка не было. В итоге на Московский проспект заезжали не только те, кому надо было попасть во дворы 3-го и 6-го микрорайона, а все. Большинство машин разворачивалось. На дороге пробка, в которой стояли «скорые» и автобусы — их пропускают.

Машины (в том числе автобусы из торговых центров) разворачивают на Московском проспекте
Фото: Zelenograd.ru
На Яндекс.Картах перекрытия «включились» в 9 утра
В анонсе на сайте зеленоградского УВД неполная информация

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