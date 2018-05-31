На диагностику болезни ушло довольно много времени. В конце концов врачи вынесли вердикт: у Артёма Х-сцепленная адренолейкодистрофия — болезнь, связанная с нарушением обмена жирных кислот, болеют мальчики, один случай на 20 тысяч детей, организм разрушается на клеточном уровне, постепенно отказывают все органы. Лекарств от неё пока нет, кроме диеты и приема специальной смеси масел — голландского «Масла Лоренцо"*, на которое требуется 40-50 тысяч рублей в месяц. Другой действенный метод лечения — трансплантация костного мозга, но к ней, по мнению медиков, прибегать было уже поздно.

Через полгода после объявления диагноза из семьи ушёл отец Артёма. Его мама — Ольга работает воспитателем в детском саду и получает чуть больше 15 тысяч рублей, пенсия Артёма по инвалидности — около 10 тысяч. Кроме болеющего Артёма в семье еще двое детей, 9-летний Егор и 13-летняя Даша, все живут вместе с мамой, тётей и бабушкой, которая присматривает за Артёмом, пока Ольга на работе.

Семье постоянно нужны средства. С памперсами и пеленками помогает московский детский хоспис «Дом с маяком», зеленоградское сообщество волонтёров, солнечногорский центр помощи «Дари добро». А вот с покупкой «Масла Лоренцо» все благотворительные фонды, в которые обращалась семья, помочь отказались, как рассказала Ольга Симонова — официально это не лекарство, а лечебное питание. По той же причине отказал и Минздрав в льготном получении препарата, хотя выписали Артёму его вполне официально — это средство указано в заключении врачей-генетиков Морозовской детской больницы и Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) «по жизненным показаниям».

На «Масло Лоренцо» уже ушли все семейные накопления, денег хватило на полгода. Потом на какое-то время пришлось от него отказаться, и Артём похудел до 20 кг. «А четыре месяца назад мы снова стали его принимать, и, представляете, он пошёл на поправку и прибавил целых 10 килограмм!» — поделилась мама Артёма.