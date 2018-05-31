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На улице Болдов ручей вокруг 11 микрорайона сделают новую «зебру» 31.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Более 970 тысяч рублей выделила управа района Силино на проект устройства пешеходного перехода между корпусом 1117 и лесопарком на улице Болдов ручей. Проект сделают в этом году, а сам переход, вероятно, в следующем.

Решение об устройстве перехода в 11 микрорайоне приняла еще три года назад окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращений местных жителей. Финансирование этих работ возложили на коммунальщиков, а именно на департамент ЖКХ. Очевидно, департамент этого не сделал, и теперь деньги выделяет управа из сэкономленных на конкурсных процедурах средств (это разница между начальными суммами госзакупок и окончательной сниженной ценой, предложенной победителем конкурса). Проект нужен, поскольку необходимо сделать подходы к «зебре», занизить бордюры, уложить тактильную плитку. Кроме того, в зоне работ оказывается канализационный коллектор.

Территория включена в лесопарковую зону, поэтому все согласования будут дороже, а больше всего денег уйдет на согласование с департаментом природопользования, объяснил стоимость проекта перехода депутат Андрей Титов на заседании районного Совета депутатов.

Кроме того, поставят пешеходные ограждения на пересечении Панфиловского проспекта и улицы Болдов ручей, возле музыкальной школы. На эти работы выделено более 500 тысяч рублей. Речь уже не о проекте, а об установке перил в этом году.

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