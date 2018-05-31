В воскресенье 3 июня пройдет 21-й Зеленоградский полумарафон. С 9:00 до 14:00 перекроют движение автомобилей по Савелкинскому проезду, Сосновой, Озерной, Березовой аллеям и проезду 4922. Не будет в это время ходить автобус 31.
Накануне массового забега эвакуируют припаркованные машины с Центральной площади, Савелкинского проезда, Сосновой и Озерной аллей, сообщает окружная автоинспекция. Ограничение движения с 9:00 до 14:00 коснется только 31-го автобуса, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате, он начнет ходить после окончания забега.
Полумарафон с забегами на 21, 10 и 5 километров стартует утром 3 июня от Центральной площади, там же финиширует. Будет и детский забег на 500 метров. В массовом забеге примут участие более 1200 человек.
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как он ходить будет?