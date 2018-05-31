Накануне массового забега эвакуируют припаркованные машины с Центральной площади, Савелкинского проезда, Сосновой и Озерной аллей, сообщает окружная автоинспекция. Ограничение движения с 9:00 до 14:00 коснется только 31-го автобуса, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате, он начнет ходить после окончания забега.



Полумарафон с забегами на 21, 10 и 5 километров стартует утром 3 июня от Центральной площади, там же финиширует. Будет и детский забег на 500 метров. В массовом забеге примут участие более 1200 человек.