2 комментария
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Движение на нескольких улицах Зеленограда перекроют 3 июня для проведения полумарафона 31.05.2018 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье 3 июня пройдет 21-й Зеленоградский полумарафон. С 9:00 до 14:00 перекроют движение автомобилей по Савелкинскому проезду, Сосновой, Озерной, Березовой аллеям и проезду 4922. Не будет в это время ходить автобус 31.

Накануне массового забега эвакуируют припаркованные машины с Центральной площади, Савелкинского проезда, Сосновой и Озерной аллей, сообщает окружная автоинспекция. Ограничение движения с 9:00 до 14:00 коснется только 31-го автобуса, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате, он начнет ходить после окончания забега.

Полумарафон с забегами на 21, 10 и 5 километров стартует утром 3 июня от Центральной площади, там же финиширует. Будет и детский забег на 500 метров. В массовом забеге примут участие более 1200 человек.

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Обсуждение
Анна Леонтьева
58 минут назад
а 400 автобус?
как он ходить будет?
Александр Эрлих
8 минут назад
Анна, движение автобусов по Савёлкинскому проезду не останавливается.
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