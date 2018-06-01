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Летнее расписание в ДК: бесплатные йога, танцы, иностранные языки и настольные игры 01.06.2018 ZELENOGRAD.RU

В июне Культурный центр «Зеленоград» приглашает на бесплатные встречи и занятия, которые пройдут в самом ДК и на свежем воздухе — на летней веранде и на площадке перед ДК. Горожан ждут по четвергам на йогу, по пятницам — учиться танцевать хастл, по субботам зажигать на зук-вечеринках и играть в настольные игры. По воскресеньям на танцах встретится старшее поколение, для юных пройдут мастер-классы по хип-хопу и dancehall, а взрослые попрактикуются в иностранных языках.

Занятия танцами и танцевальные вечера будут проходить на открытой площадке перед ДК.

  • Хастл: по пятницам (1, 8, 15, 22 и 29 июня) с 20:00 до 22:00 всех желающих (16+) на открытой площадке перед ДК будут учить хастлу — парному импровизационному танцу, который можно танцевать под любую музыку, в любом темпе и в любом возрасте. В хастле есть элементы бальных танцев, латины, свинга, рок-н-ролла, при этом научиться танцевать несложно и предварительная танцевальная подготовка не требуется. Организаторы просят приходить на занятия в удобной одежде, в обуви без каблука, на мягкой подошве.
  • Зук: по субботам (2, 9, 16, 23 и 30 июня) в 20:00 на летней веранде ДК пройдут зук-вечеринки (16+). Зук — еще один современный парный танец, у которого в Зеленограде есть своё сообщество поклонников.
  • Танцевальные ретро-вечера: по воскресеньям (3, 10, 17 и 24 июня) с 19:00 летняя веранда ДК ждёт старшее поколение зеленоградцев (55+). В программе — вальсы, фокстроты, танго, кадрили, ретро-хиты и современные композиции.
  • Хип-хоп и dancehall: мастер-классы по современным танцам (12+) организует по воскресеньям (10, 17 и 24 июня) с 17:00 студия «Феникс».

Клуб настольных игр (6+) будет открыт для всех по субботам (2, 9, 16, 23 и 30 июня) с 17:00 до 19:00 в зоне коворкинга на втором этаже ДК. Настольные игры можно принести с собой или выбрать из коллекции и поиграть с компанией друзей или найти партнёров среди других любителей «настолок». Вход свободный.

Там же, в зоне коворкинга, проведёт свои бесплатные занятия (18+) разговорный клуб английского и французского языков «Полиглот» по воскресеньям (3, 10, 17 и 24 июня) с 18:00.

Йогой (12+) будут заниматься на летней веранде по четвергам (7, 14, 21 и 28 июня) с 19:00 — студия йоги и цигун «Мангала» предложит участникам занятий попробовать различные направления йога-практик: хатха-йогу, цигун и адекватную йогу. Занятия проведут опытные сертифицированные преподаватели, как сообщает ДК.

Первая встреча 7 июня будет посвящена хатха-йоге с Олесей Мариновой, которая закончила учительский курс по хатха-йоге в Центре йоги «Прана». «На тренировках мы работаем с дыханием, затем хорошо разминаемся, далее выполняем разнообразные асаны и заканчиваем приятным отдыхом — шавасаной», — рассказала инструктор. Занятие 14 июня планируется по хатха-йога с Еленой Лосевой; 21 июня — цигун с Еленой Изергиной; 28 июня — адекватная йога со Светланой Зуевой.

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+7 (495) 76-76-746
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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