Не зря МЧС предупреждает о сильном ветре и просит не парковаться рядом с деревьями. В среду возле корпуса 834А дерево упало на припаркованные автомобили.
Фото: Ксения Виноградова
В Москве из-за непогоды закрывали парк «Останкино», объекты на территории ВДНХ, Парк Горького и зоопарк, сообщает ТАСС. Повреждены кровли четырех домов. В Строгино перевернулась лодка. Порывы сильного ветра были зафиксированы не только в Москве, но и в других областях Центрального и Приволжского федеральных округов. Всего пострадали 11 человек, в том числе пять детей.
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