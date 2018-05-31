Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На машины возле станции Крюково упало дерево 31.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Не зря МЧС предупреждает о сильном ветре и просит не парковаться рядом с деревьями. В среду возле корпуса 834А дерево упало на припаркованные автомобили.

Фото: Ксения Виноградова

В Москве из-за непогоды закрывали парк «Останкино», объекты на территории ВДНХ, Парк Горького и зоопарк, сообщает ТАСС. Повреждены кровли четырех домов. В Строгино перевернулась лодка. Порывы сильного ветра были зафиксированы не только в Москве, но и в других областях Центрального и Приволжского федеральных округов. Всего пострадали 11 человек, в том числе пять детей.

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Торговый Дом «Столото» приглашает продавцов-консультантов на постоянную работу Объявления
Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет сезон летних интенсивов для детей Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама