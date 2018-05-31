В Москве из-за непогоды закрывали парк «Останкино», объекты на территории ВДНХ, Парк Горького и зоопарк, сообщает ТАСС. Повреждены кровли четырех домов. В Строгино перевернулась лодка. Порывы сильного ветра были зафиксированы не только в Москве, но и в других областях Центрального и Приволжского федеральных округов. Всего пострадали 11 человек, в том числе пять детей.