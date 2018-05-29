Не тратьте четверть года, теряя и забывая то, что выучили. Курсы иностранных языков Language Expert предлагают индивидуальные занятия для отстающих в школе учеников и тех, кто хочет не растерять знания, накопленные в учебном году.
Занимаемся летом - скидку получаем в сентябре. Каждое занятие - плюс 1% к скидке. Скидки не суммируются.
Возраст от 7 лет. Занятия по 45 минут - 820 рублей, по 60 минут - 1080 рублей.
Занятия проходят в корпусе 125.
Подробности и запись по телефону 8(925)899-55-31 (WhatsApp, Viber), на сайте langexp.ru и в группе ВКонтакте.
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