Занимаемся летом - скидку получаем в сентябре. Каждое занятие - плюс 1% к скидке. Скидки не суммируются.

Возраст от 7 лет. Занятия по 45 минут - 820 рублей, по 60 минут - 1080 рублей.



Занятия проходят в корпусе 125.

Подробности и запись по телефону 8(925)899-55-31 (WhatsApp, Viber), на сайте langexp.ru и в группе ВКонтакте.