О проведении курсов предприятия договариваются со школами: набирают группу из старшеклассников, составляют удобное расписание занятий, которые проходят прямо в школе, иногда на базе предприятий. Ведут занятия специалисты самих компаний, рассказывая о своей работе не только в теории, но и на практике.

Например, «Ангстрем» показывал своей группе из школы 853 процесс изготовления чипов на кремниевой пластине методом фотолитографии на базе собственного кристального производства, а затем ребята сдавали зачет «Оператор прецизионной фотолитографии». Они сами «нарисовали» на пластинах рисунок из чипов и получили на память микроэлектронные сувениры.

«Цикл изготовления пластин с настоящими чипами — два с половиной месяца, это 500 операций, из них от 12 до 20 фотолитографий, — рассказали представлявшие „Ангстрем“ Олеся Скоробогатова и Ирина Похващева. — Конечно, со школьниками мы их все не проходили, а сделали только одну фотолитографию, и на ней наши технологи показали всё от заливки пластины до её травления и контроля на рабочем оборудовании. Каждый рисовал свой рисунок „чипами“ на своей пластине».