Отложенные трудовые договора и приглашения на оплачиваемую летнюю практику, контракты на целевое обучение в МИЭТе, дипломы и подарки вручили 70 зеленоградским старшеклассникам на торжественном награждении по итогам курсов, которые 12 предприятий Зеленограда провели в школах города в этом учебном году. Каждая из компаний выбрала самых увлеченных школьников, а они представили свои проекты — от «Умной стельки» до робота-манипулятора, от системы передачи данных для автомобилей-беспилотников до диагностики эпилепсии.
Чем занимаются старшеклассники на таких курсах, находя для них время между уроками и подготовкой к ЕГЭ, и зачем эти курсы нужны самим предприятиям — разбиралась редакция Zelenograd.ru.
О проведении курсов предприятия договариваются со школами: набирают группу из старшеклассников, составляют удобное расписание занятий, которые проходят прямо в школе, иногда на базе предприятий. Ведут занятия специалисты самих компаний, рассказывая о своей работе не только в теории, но и на практике.
Например, «Ангстрем» показывал своей группе из школы 853 процесс изготовления чипов на кремниевой пластине методом фотолитографии на базе собственного кристального производства, а затем ребята сдавали зачет «Оператор прецизионной фотолитографии». Они сами «нарисовали» на пластинах рисунок из чипов и получили на память микроэлектронные сувениры.
«Цикл изготовления пластин с настоящими чипами — два с половиной месяца, это 500 операций, из них от 12 до 20 фотолитографий, — рассказали представлявшие „Ангстрем“ Олеся Скоробогатова и Ирина Похващева. — Конечно, со школьниками мы их все не проходили, а сделали только одну фотолитографию, и на ней наши технологи показали всё от заливки пластины до её травления и контроля на рабочем оборудовании. Каждый рисовал свой рисунок „чипами“ на своей пластине».
Четырём лучшим ученикам предложили контракты о целевом обучении в МИЭТе на близких «Ангстрему» направлениях — материалы микроэлектроники, программная инженерия. В следующем учебном году планируют отправлять «целевиков» не только в МИЭТ, но и в Бауманку, в Станкин и, возможно, в РХТУ имени Менделеева. Ученики с профориентационных курсов предприятия получат приоритет в конкурсе на целевое обучение. А после окончания вуза они согласно контракту должны будут отработать на предприятиях группы «Ангстрем» три года.
В ЦМИТ «Поезд» (фирма «42») учились программированию на C# и Arduino, знакомились с электроникой и схемотехникой — там пригласили на курсы всех желающих с пятого по одиннадцатый классы и попробовали собрать разновозрастные проектные команды. Шестеро школьников получили сертификаты на прохождение оплачиваемой практики, один из них её прошёл еще осенью.
«Примеры проектов ребят — программная система для расчёта уровня стресса по данным от различных датчиков; управление манипуляторами при помощи механических датчиков, которые снимают нервные импульсы мышц человека; ламповый предусилитель для электрогитары» , — перечисляет директор ЦМИТ «Поезд» Иван Каледин, а за его спиной на выставке проектов играет на этой самой гитаре разработчик предусилителя. — «Зеленоград действительно предоставляет широкие возможности для того, чтобы получить предпрофессиональную подготовку. И этим стоит заниматься, детям такие курсы помогут в будущем найти любимую профессию».
У компании «Нейроботикс» — четырёхлетний опыт в проведении образовательных курсов, там даже разработали три учебных программы разной продолжительности (18, 36 и 144 часов) для школ и вузов. В школе 618 проводили курсы по моделированию, печати и сборке схемотехники, а также по изучению нейрокомпьютерного интерфейса и физиологии человека. В результате родились пять школьных проектов, самые заметные — диагностика бессудорожной эпилепсии у детей и робот-манипулятора.
С авторами проектов заключили отложенные трудовые договора. «Такими договорами мы мотивируем детей на то, чтобы они в дальнейшем изучали то, чем заинтересовались у нас — нейротехнологии, робототехнику. Шли учиться в вуз. Нам не хватает специалистов», — признаёт старший научный сотрудник «Нейроботикса» Александр Зонов.
НПП «ОПТЭКС» — Зеленоградский филиал РКЦ «Прогресс» пришёл в школу 1353 с курсом по 3D-моделированию и конструированию микроэлектронных устройств. Детей познакомили с программой SolidWorks и печатью на 3D-принтере. По окончании официальной программы с самыми заинтересованными школьниками продолжили заниматься — таких сейчас 10 человек.
Профиль НПП «ОПТЭКС» — разработка оптико-электронной аппаратуры для спутников дистанционного зондирования Земли, в компании тоже ощущают кадровый дефицит по инженерным специальностям. «Опытных конструкторов в Зеленограде мало, есть так называемая кадровая пропасть — отсутствие молодых специалистов в возрасте 30-35 лет, и я, как начальник КБ, максимально заинтересован в высококлассных и опытных специалистах, — поясняет начальник конструкторского бюро НПП „ОПТЭКС“ Алексей Стальнов. — Надеюсь, наши школьники после окончания вуза или даже на третьем курсе придут к нам работать».
НИИМЭ и «Микрон» провели в школе 1557 курсы «Микроконтроллеры в составе встраиваемых систем» и «Микропроцессор в устройствах записи и воспроизведения информации», фирма «Аллерия» — курс информационных технологий. Фирма «Компнет» набрала в школе 1353 группу на курс основ аппаратного и программного обеспечения ПК. С «Фьючетех» и «Аксима» школьники занимались экономикой и технологическим предпринимательством.
«Проблем найти ребят не было, — рассказал генеральный директор фирмы „Компнет“ Алексей Юшманов. — Мы делали с ними несложные проекты: как настроить локальную сеть, собрать компьютер. Заключили семь отложенных трудовых договоров. Курс вместе с заданиями практикума передали преподавателю, который теперь может использовать его в своей работе».
Для школьников такие курсы — не только способ погрузиться в интересную тему и потенциальную будущую профессию, но и возможность сделать собственный практический проект под руководством профессионалов и на базе реальных лабораторий, а затем поучаствовать с ним в конкурсах и олимпиадах. За победы в них вузы дают льготы абитуриентам. А в некоторых школах проектная деятельность — обязательный предмет, проекты защищают в 11 классе, и оценка идёт в аттестат.
В школах всю работу по сотрудничеству с предприятиями курируют педагоги, часто от их энтузиазма зависят и успехи детей, и привлечение предприятий, которые наперечет знают все зеленоградские школы, готовые их принять: это школы 1557, 853, 1353, а школа 618 — рекордсмен по количеству курсов, их проводили четыре предприятия по пяти направлениям.
«Наши ученики выиграли в этом году во многих конкурсах, московских и всероссийских, сделав массу проектов на курсах от предприятий, — рассказывает учитель биологии школы 618 и куратор курсов Вера Озарина. — В прошлом году такие курсы устраивали только для десятых инженерных классов, а в этом году вплоть до седьмых классов, для которых „Нейроботикс“ адаптировал свою программу. Пройдя программу одного предприятия, ребята на следующий год приходят на программу другого предприятия, это очень стимулирует их интерес, они раскрывают свои возможности. Кто-то из ребят говорит — „Я понял, что я программист“ или „А я буду конструктором“, многие выбирают, в какой вуз будут поступать и кем работать».
В школе 618 работал и Зеленоградский наноцентр, который провел курсы по программированию интеллектуальных датчиков и по биотехнологиям. «Следующий шаг — каждое предприятие передаёт методические программы своих курсов в школы, — говорит Оксана Шаймарданова, руководитель отдела маркетинга Зеленоградского наноцентра. — Преподаватели физики, программирования и других предметов получают возможность вести эти курсы самостоятельно с нашей помощью, помогая детям осваивать инженерные специальности и делать проект. То есть, мы переходим к масштабированию курсов в разных школах и даже в других регионах. Уже задуманы и онлайн-курсы на этой основе, которые можно будет проходить дистанционно».
Часть предприятий взяли на себя инициативу по открытию в школах кружков, как рассказали в Корпорации развития Зеленограда.
За год более 350 школьников поучаствовали в 16 инженерно-технических и предпринимательских образовательных программах от 12 предприятий: Зеленоградского наноцентра, НИИМЭ, компаний «Ангстрем», «Компнет», НИИ ЭСТО, «42» (ЦМИТ «Поезд»), «Нейроботикс», «НПК Техновотум», филиала ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» НПП «ОПТЭКС», «Фьючетех», «Алериа», «Аксима:Консалт».
Тематика курсов представлена на сайте technounity.ru Инновационного территориального кластера «Зеленоград» — организуют программу сотрудничества со школами Корпорация развития Зеленограда при участии зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты. «Как объединение предпринимателей различных сфер бизнеса мы понимаем цели предпринимательской среды и потребности школьников и видим основной своей ролью организацию процесса их взаимодействия», — отметил директор Зеленоградского подразделения МТПП Владимир Мохте.
Всего за три года проведения профориентационных курсов их прошли более 700 школьников, зеленоградские предприятия заключили с ними около 100 отложенных трудовых договоров или контрактов о целевом приеме в профильные вузы, было созданы 184 школьных проекта, пять школьников пригласили в коворкинг-центр для реализации предпринимательских проектов.
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