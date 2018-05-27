В воскресенье, 27 мая (с 10:00), в праздник Святой Троицы при храме Александра Невского в 14 микрорайоне состоится благотворительная ярмарка, которую организует сообщество Волонтерская помощь Зеленоград в пользу своей подопечной Елены Кузенкиной. Женщине 61 год, у неё онкологический диагноз, после длительной химиотерапии она почти ослепла, разрушились зубы. Елена шьет и вяжет, и волонтёры хотят помочь ей заработать - связанные ею вещи можно будет купить на ярмарке, а все собранные средства направят на её лечение.

Не так давно Елена Кузенкина была пациенткой хосписа, врачи не видели смысла в дальнейшем лечении, однако химиотерапия принесла результат, рассказывают о Елене Кузенкиной в сообществе волонтёров. С 17 лет она зарабатывала себе на жизнь самостоятельно. Получила два высших образования, научилась профессионально шить — одно время работала швеей и продавала вещи на рынке, работала чертежником-конструктором, товароведом, бухгалтером. Вышла замуж, но неудачно — с мужем разошлись. Вырастила дочь.

«Дочке 29 лет, она живет отдельно — пытается построить семью, она меня во всем поддерживает — оплачивала круглосуточную сиделку, когда я была лежачей, сейчас откладывает деньги на мое лечение — у меня катаракта, нужна срочная операция на глаза, иначе я совсем ослепну, — поделилась Елена. — А также нужно лечить зубы — они разрушились после химии, я практически не могу есть».

В мое у Елены Кузенкиной закончилась инвалидность, продлить ее она сможет только летом, а пока ей платят всего 7 000 рублей в месяц. «Я не знаю, как на эти деньги прожить, я бы пошла на работу, но ничего не вижу», — говорит Елена. Единственное, что она может делать — это шить и вязать, практически на ощупь. Она готова шить вещи на заказ.

Также на ярмарке будут продавать выпечку и изделия ручной работы от других мастеров, которые решили поучаствовать в благотворительном сборе. Все собранные средства будут переданы на лечение Елены Кузенкиной.