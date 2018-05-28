МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Торговый Дом «Столото» приглашает продавцов-консультантов на постоянную работу 28.05.2018 Торговый Дом «Столото» Реклама
Что необходимо делать:

Консультировать клиентов по продукту, активно продавать, поддерживать порядок на рабочем месте.

Мы ищем:

  • Доброжелательных, общительных, ответственных сотрудников с грамотной речью.
  • Опыт работы в продажах приветствуется.
  • Знание компьютера на уровне пользователя.

Обучение и профессиональное развитие:

Бесплатное обучение (товарный ассортимент, порядок работы на торговой точке, стандарты продаж и др.)

Мы предлагаем:

  • Стабильный заработок: оклад + премиальная часть (от 30.000 руб)
  • Сменный график работы (3/3,2/2)
  • Обучение за счет компании
  • Официальное оформление по Трудовому кодексу
  • Выбор места работы с учетом вашего места проживания

Звонить в будни, с понедельника по четверг, строго с 09:30 до 18:00

8(965)153-63-74, 8(926)115-28-66

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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В мае

Скидки
плитку 3-10%
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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