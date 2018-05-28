Что необходимо делать:
Консультировать клиентов по продукту, активно продавать, поддерживать порядок на рабочем месте.
Мы ищем:
- Доброжелательных, общительных, ответственных сотрудников с грамотной речью.
- Опыт работы в продажах приветствуется.
- Знание компьютера на уровне пользователя.
Обучение и профессиональное развитие:
Бесплатное обучение (товарный ассортимент, порядок работы на торговой точке, стандарты продаж и др.)
Мы предлагаем:
- Стабильный заработок: оклад + премиальная часть (от 30.000 руб)
- Сменный график работы (3/3,2/2)
- Обучение за счет компании
- Официальное оформление по Трудовому кодексу
- Выбор места работы с учетом вашего места проживания
Звонить в будни, с понедельника по четверг, строго с 09:30 до 18:00
8(965)153-63-74, 8(926)115-28-66
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В мае
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плитку 3-10%