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Заморозки придут в Подмосковье в ночь на 26 мая 25.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Местами столбики термометров опустятся до -2 оС на севере столичного региона. Заморозки ожидаются в ночь на субботу, 26 мая, предупреждает МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Резкое похолодание в Подмосковье принес антициклон из Скандинавии. Например, в Химках минувшей ночью температура воздуха опустилась до ноля градусов. В числе самых холодных районов в грядущие выходные называют также Истру — одно из популярных среди зеленоградцев мест отдыха.

Теплая погода в регион вернется после выходных.

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