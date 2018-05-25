Местами столбики термометров опустятся до -2 оС на севере столичного региона. Заморозки ожидаются в ночь на субботу, 26 мая, предупреждает МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Резкое похолодание в Подмосковье принес антициклон из Скандинавии. Например, в Химках минувшей ночью температура воздуха опустилась до ноля градусов. В числе самых холодных районов в грядущие выходные называют также Истру — одно из популярных среди зеленоградцев мест отдыха.

Теплая погода в регион вернется после выходных.