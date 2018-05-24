24 мая акарицидную обработку (против клещей) проводят на территории зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи в 9 микрорайоне. Администрация просит воздержаться от прогулок по участку в течение дня и не выгуливать здесь животных. До 1 июня должны обработать против клещей все зоны отдыха и учебные заведения, находящиеся возле лесопарков.



Обработка проводится на уровне полутора метров от земли, препараты могут оседать на шерсть, животное может потом их слизать и плохо себя почувствовать, пояснили в Роспотребнадзоре. Суток после обработки достаточно, чтобы снова спокойно ходить по участку.

Для человека противоклещевые препараты могут представлять опасность, только если собирать в зоне обработки грибы или ягоды — не рекомендуется делать это в течение месяца после дезинфекции.



На участках школ и детских садов, расположенных возле лесов, тоже пройдут акарицидные обработки перед открытием летних городских лагерей. Также перед открытием купального сезона (1 июня) обработают против клещей зеленоградские зоны отдыха у городского пруда, Черного озера, Школьного озера.