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Все зоны отдыха и учебные заведения возле лесопарков обработают против клещей 24.05.2018 ZELENOGRAD.RU

24 мая акарицидную обработку (против клещей) проводят на территории зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи в 9 микрорайоне. Администрация просит воздержаться от прогулок по участку в течение дня и не выгуливать здесь животных. До 1 июня должны обработать против клещей все зоны отдыха и учебные заведения, находящиеся возле лесопарков.

Обработка проводится на уровне полутора метров от земли, препараты могут оседать на шерсть, животное может потом их слизать и плохо себя почувствовать, пояснили в Роспотребнадзоре. Суток после обработки достаточно, чтобы снова спокойно ходить по участку.

Для человека противоклещевые препараты могут представлять опасность, только если собирать в зоне обработки грибы или ягоды — не рекомендуется делать это в течение месяца после дезинфекции.

На участках школ и детских садов, расположенных возле лесов, тоже пройдут акарицидные обработки перед открытием летних городских лагерей. Также перед открытием купального сезона (1 июня) обработают против клещей зеленоградские зоны отдыха у городского пруда, Черного озера, Школьного озера.

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