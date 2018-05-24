Столичные власти выделят частным компаниям 17 миллиардов рублей на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС), чем предстоит заняться частной компании. Это светофоры, датчики движения транспорта, видеокамеры, дорожные информационные табло, системы связи и серверного оборудования, метеостанции.

Строительство ИТС началось в 2012 году, в нее вложено порядка 18 миллиардов рублей. В систему входят несколько десятков тысяч различных объектов, в том числе 40 тысяч светофоров. До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и подрядных компаний, рассказал «Коммерсанту» замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков. Действие текущего контракта заканчивается в июне. «Завершающийся контракт можно назвать пилотным. В его рамках обслуживались не все объекты и выполнялся не весь перечень работ. До недавнего времени ИТС, по сути, еще строилась, сейчас же это процесс почти завершен, в дальнейшем будет более точечное развитие, — сказал Горшков.— Мы хотим передать обслуживание системы на контракт жизненного цикла».

На рынке сейчас нет ни одной структуры, у которой есть в штате собственные специалисты по обслуживанию всех объемов контракта сразу — светофоров, ремонту камер, содержанию систем связи и так далее. Поэтому на конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании, считает Горшков.

«В целом история абсолютно верная. Москва идет по пути Сингапура и других развитых в этом плане стран, — поделился своим мнение с Zelenograd.ru технический директор ООО „СпецДорПроект“, член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. — Есть государственный заказчик, и есть исполнитель — коммерческая структура, которую в случае необходимости можно поменять на конкурсе (если плохо работает), или предлагает высокую цену. Оборудование будет быстрей, эффективней ремонтироваться и поддерживаться в работоспособном состоянии, модернизироваться. Будут вводиться всякие новые фишки и новшества. Большой плюс — в итоге, для бюджета, это все равно значительно дешевле, чем содержать огромный штат людей в госструктуре. Причем люди должны быть с узкой специализацией. Коммерческая организация изначально заточена на высокую эффективность — показать результат перед заказчиком, городом, а потому, в итоге, все участники движения получат улучшения и более безопасное движение».

Передача на аутсорсинг обслуживания подобных систем — общемировая практика, говорит проректор МАДИ Султан Жанказиев. «Городу не нужно содержать большой штат специалистов, техники. Понятно выстроены отношения с подрядчиком, ясны предъявляемые требования, — говорит он.— Рисков в этой схеме нет. Конечный результат будет зависеть от того, насколько исчерпывающе будет составлено техзадание для конкурса».

У московских властей уже есть успешный опыт покупки работающего сервиса «под ключ»: большую часть камер фиксации нарушений ПДД город арендует у частных компаний, отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Подрядчик кровно заинтересован в поддержании системы в работоспособном состоянии, поэтому я не вижу ничего плохого, если управлять светофорами будет частная компания», — считает он. Шкуматов отметил, что в светофорном хозяйстве накопилось немало проблем, которые необходимо решить в рамках нового контракта: некачественное крепление и установка (в результате стойки разворачивает от ударов или ветра); несинхронная работа ряда светофоров, применение «морально устаревших», не поддерживающих подключение к ИТС контроллеров.

В Зеленограде интеллектуальную транспортную систему внедряют с 2012 года. На первом этапе была изменена модель распределения транспорта в Зеленограде с учетом транзита с Ленинградского и Пятницкого шоссе на основании данных датчиков транспорта и сервиса «Яндекс.Пробки». изменился режим работы большинства светофоров. В рамках второго этапа поставили видеокамеры, светофорные контроллеры, камеры фотофиксации нарушений скоростного режима, детекторы транспорта, информационные табло для водителей, пешеходные светофоры с обратным отсчетом времени. Кроме того, сделали несколько пешеходных зон и велопарковок. Сейчас движение транспорта «разгоняют» с помощью установки петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. А на светофорах у пешеходных переходов ставят кнопки для включения разрешающего переход сигнала.

Сейчас ЦОДД объявил конкурс на поставку оборудования и комплектующих для модернизации вычислительной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы. Работы оцениваются в 1, 1 млрд рублей. В техническом задании определены требования и количественные показатели, которые необходимы для увеличения мощности серверов ИТС. Например, объем системы хранения данных, программное обеспечение информационной безопасности, количество сетевого оборудования. Сопутствующие работы также предусматривают установку и пуско-наладку оборудования и программного обеспечения.