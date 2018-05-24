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Детский технопарк «Смарт-Парк» и МИЭТ приглашают старшеклассников на бесплатные летние программы 24.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Летние образовательные программы запускает с 4 июня детский технопарк «Смарт-Парк», действующий при МИЭТе (Солнечная аллея, 8 корпус МИЭТ). Четыре программы будут бесплатными: по изучению интеллектуальных сенсоров, программирования, зондовой микроскопии и МЭМС. Еще две программы — платные: нейропилотирование дронов и биомедицинская техника. Открыта запись желающих.

На летнюю школу приглашаются школьников 8-10 классов. Все программы рассчитаны на 18 часов, длительность курса — от одной недели. В форме записи можно отметить интересующие программы и удобные недели для посещения занятий в июне, июле и августе.

Занятия проводятся в сотрудничестве с зеленоградскими предприятиями:

  • Практические занятия по демонстрации работы интеллектуальных сенсоров (бесплатная программа) — Зеленоградский наноцентр.
  • Секция «От физики к программированию» (бесплатная программа) — Институт микроприборов и систем управления МИЭТ.
  • Практические занятия по созданию прецизионной техники зондовой микроскопии и исследованию образцов нано- и микроэлектроники (бесплатная программа) — завод «Протон-МИЭТ».
  • Практические занятия и проектная деятельность по микроэлектронной технологии изготовления МЭМС — микроэлектромеханических систем (бесплатная программа) — Зеленоградский наноцентр.
  • Дистанционное нейропилотирование беспилотных летательных аппаратов (платная программа, 500 рублей/час) — компания «Нейроботикс».
  • Биомедицинская техника. Лабораторные работы по созданию искусственного сердца (платная программа, 500 рублей/час) — компания ЭСДИАР.

Дополнительная информация — по электронной почте dt_smartpark@mail.ru и по телефонам 8(499)720-8572, 8(985)968-8426, 8(926)079-2378.

Детский технопарк «Смарт-Парк» открылся при МИЭТе в декабре прошлого года, став восьмым в сети детских технопарков Москвы. Образовательные программы по микроэлектронике и электронной технике, биомедицине, нейроуправлению, IT и зондовой микроскопии реализуются в партнёрстве с зеленоградскими предприятиями: «Нейроботикс», «Эсдиар», «Тепломир», Завод «Протон», Зеленоградский наноцентр. «Большое внимание уделяется практической направленности занятий в специально подготовленных помещениях, оснащенных современным оборудованием», сообщает МИЭТ.

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