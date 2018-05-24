На летнюю школу приглашаются школьников 8-10 классов. Все программы рассчитаны на 18 часов, длительность курса — от одной недели. В форме записи можно отметить интересующие программы и удобные недели для посещения занятий в июне, июле и августе.

Занятия проводятся в сотрудничестве с зеленоградскими предприятиями:

Практические занятия по демонстрации работы интеллектуальных сенсоров (бесплатная программа) — Зеленоградский наноцентр.

Секция «От физики к программированию» (бесплатная программа) — Институт микроприборов и систем управления МИЭТ.

Практические занятия по созданию прецизионной техники зондовой микроскопии и исследованию образцов нано- и микроэлектроники (бесплатная программа) — завод «Протон-МИЭТ».

Практические занятия и проектная деятельность по микроэлектронной технологии изготовления МЭМС — микроэлектромеханических систем (бесплатная программа) — Зеленоградский наноцентр.

Дистанционное нейропилотирование беспилотных летательных аппаратов (платная программа, 500 рублей/час) — компания «Нейроботикс».

Биомедицинская техника. Лабораторные работы по созданию искусственного сердца (платная программа, 500 рублей/час) — компания ЭСДИАР.

Дополнительная информация — по электронной почте dt_smartpark@mail.ru и по телефонам 8(499)720-8572, 8(985)968-8426, 8(926)079-2378.

Детский технопарк «Смарт-Парк» открылся при МИЭТе в декабре прошлого года, став восьмым в сети детских технопарков Москвы. Образовательные программы по микроэлектронике и электронной технике, биомедицине, нейроуправлению, IT и зондовой микроскопии реализуются в партнёрстве с зеленоградскими предприятиями: «Нейроботикс», «Эсдиар», «Тепломир», Завод «Протон», Зеленоградский наноцентр. «Большое внимание уделяется практической направленности занятий в специально подготовленных помещениях, оснащенных современным оборудованием», сообщает МИЭТ.