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Почтоматы Ozon Box появились в трёх зеленоградских библиотеках 23.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Почтоматы Ozon Box интернет-гипермаркета Ozon.ru установили в трёх зеленоградских библиотеках: в корпусах 1462, 1004 и 607а. Библиотеки расположены среди жилых домов и работают с 10 часов утра до 9-10 часов вечера — удобство для горожан и стало объединяющей идеей сотрудничества библиотек и Ozon, говорят в зеленоградской библиотечной системе.

«Для библиотек это возможность показать, что мы идем в ногу со временем: расширяем свои дополнительные сервисы. А для тех, кто раньше заказывал на Ozone книги, мы сделаем открытие — многие из этих книг есть и в библиотеке!» — рассказали Zelenograd.ru в администрации библиотек.

Фото: Зеленоградская библиотечная система

Почтоматы Ozon — автоматизированные терминалы, в которые доставляют заказы, причем получить их можно в любое удобное время (по графику работы организации, в которой установлен почтомат). При оформлении заказа указывается номер телефона, после его прибытия в терминал покупателю приходит SMS с кодом получения, который нужно ввести в меню почтомата. Там же доступна оплата заказа картой или наличными (без сдачи).

Есть ограничения: вес заказа должен быть не более 15 кг, включая упаковку, максимальные габариты посылки — 34*38*58см, общая стоимость товаров не более 40 000 рублей.

Стоимость доставки в пункты выдачи Ozon в Зеленограде, в частности, в Ozon Box — 149 рублей при заказе до 500 рублей, 99 рублей при заказе от 500 до 3500 рублей, бесплатно при большей сумме заказа.

График работы взрослых библиотек в корпусах 1462 и 607А: 10:00—22:00 со вторника по субботу, в воскресенье 10:00—20:00. Детская библиотека в корпусе 1004 работает с 10:00 до 21:00 со вторника по субботу, в воскресенье 10:00—20:00.

В Зеленограде сейчас действует 30 пунктов выдачи Ozon, из них 11 почтоматов Ozon Box.

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