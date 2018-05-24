Аудиообъявления в некоторых московско-тверских электричках теперь звучат на русском и английском, а до конца месяца все остановки во всех обычных электричках будут объявлять на двух языках. Это нужно для иностранных футбольных болельщиков.

Объявления на английском звучат в пригородных поездах 600-й нумерации (обычных электричках) на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Возможно, двуязычные объявления будут и в «Ласточках». «Это совместная работа Московско-Тверской ППК и ОАО „РЖД“, результатом которой станут комфортные и понятные поездки иностранных футбольных болельщиков, планирующих посетить Подмосковье и Тверскую область во время Чемпионата мира», комментирует генеральный директор МТППК Олег Федотов.



До июня на Ленинградском шоссе появятся информационные щиты для автомобилистов на двух языках. Такие же щиты на русском и английском появятся также на Волоколамском, Звенигородском шоссе, МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинском и Комсомольском проспектах. После окончания чемпионата мира по футболу их уберут.

Чемпионат откроется 14 июня матчем в Лужниках, здесь же состоится финал 15 июля. 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля матчи пройдут на стадионе «Спартак» («Открытие Арена»), 17, 26 июня, 1 и 11 июля в Лужниках.