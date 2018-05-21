Лесная студия «Оленёнок» познакомит детей с видовым составом флоры и фауны природных территорий Зеленограда и экологией города. В программе полевые практики и экскурсии, посвященных миру природы Москвы и Подмосковья. Первое занятие — 5 июня. Время работы кружка: по вторникам с 11:00 до 13:00. Рекомендуемый возраст: от 6 до 12 лет.

Школа юного экскурсовода — эколого-краеведческий кружок, где научат практической экскурсионной работе тех, у кого есть интерес к изучению природных особенностей родного города. Первое занятие — 7 июня. Время работы кружка: по четвергам с 11:00 до 13:00. Рекомендуемый возраст: от 8 до 14 лет.

«ЭкоМастерилка» — эколого-ориентированные творческие мастерские, на которых дети по-новому увидят привычные предметы и узнают, как сберечь природные ресурсы путём вторичного использования материалов. Ребят научат работать с разными материалами и техниками декорирования, создавать эко-сувениры. Первое занятие — 6 июня. Время работы кружка: по средам с 11:00 до 13:00. Рекомендуемый возраст: от 8 до 14 лет.

Записаться в кружки и получить дополнительную информацию можно по телефону 8(499)735-5556 или электронной почте ecopros_zel@mail.ru, отдел экологического просвещения и учета животных.

Вольерный комплекс «Дом лани» расположен по адресу: Зеленоград, Никольский проезд (напротив Никольской церкви).

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (апрель — сентябрь), с 10:00 до 17:00 (октябрь — март). Последний понедельник месяца — санитарный день.

Для всех желающих в «Доме лани» проходят регулярные экскурсии. Ближайшие экологические экскурсии-квесты «Знакомство с миром животных» (6+) состоятся в понедельник 21 мая (в 12:40), в среду 23 мая (в 13:10) и в четверг 24 мая (в 15:00). Запись на экскурсии — по телефону 8(499)735-5556.