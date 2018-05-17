Сообщество ЗелАО AUTO в дискуссии 23 мая будет представлять его администратор Сергей Шанцев, ЦОДД — дорожный координатор центра Павел Котов и специалист по оптимизации Илья Марков. «Каждый желающий получит возможность выразить свое мнение и задать интересующие вопросы», обещают в анонсе ДК.

«Приходите, будет весело. Будет возможность сказать что думаете по банам, новым проектам, аватарам сообщества. Увидеть людей, претворивших в жизнь последние изменения в организации дорожного движения в городе» , — анонсируют встречу в ЗелАО AUTO.

Одной из животрепещущих тем, как ожидают участники сообщества, станет грядущая отмена поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею. Другие последние или готовящиеся нововведения — появление новых светофоров и кнопок для пешеходов на Привокзальной площади, на Московском проспекте, у 23 микрорайона, реконструкция Центрального и Панфиловского проспектов.

Рекомендуемый возраст участников встречи 18+, вход свободный.



Проект «Оффлайн среда» столичного департамента культуры стартует 23 мая в культурных центрах по всей Москве. В Зеленограде в этот день пройдут еще две встречи — «Интерактивный пикник» в КЦ «Доброволец» (19:00, корпус 514А) с участием Любови Кебш и Сергея Герваша, а также встреча «Путешествуем вместе» в «Творческом лицее» (18:30, корпус 813) с молодой семьёй блогеров-путешественников Сергея и Екатерины Кучиных, которые ведут свой youtube-канал.