Девятиклассник скончался на месте от травм, полученных при падении с 14-го этажа. Трагический случай произошел, по рассказам очевидцев, в ночь с воскресенья на понедельник, 14 мая, в корпусе 2034.

Пока идет проверка всех обстоятельств смерти 15-летнего подростка, следствие не раскрывает детали произошедшего. Тем временем «МК», не указывая источник информации, опубликовал несколько версий случившегося.

Издание пишет, что накануне тинейджер отправился в гости к 19-летнему другу — студенту колледжа. Вместе они предположительно выпивали и принимали психотропные вещества. Около полуночи школьник вышел на общий балкон 14-го этажа во втором подъезде дома, откуда упал на подъездную дорожку.

По одной из версий, это был несчастный случай из-за смешения горячительного с другими веществами. Однако друг девятиклассника утверждает, что подросток погиб из-за неразделенной любви и что ничего запрещенного они в тот вечер не употребляли.

Так или нет — определит экспертиза. «МК», в свою очередь, сообщает, что с ноября 2017 года подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Солнечногорского района, поскольку был замечен в употреблении наркотиков. При этом учился он неплохо, готовился к экзаменам, и школьные педагоги характеризуют мальчика положительно.