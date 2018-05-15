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Повешенную жительницу 4-го микрорайона нашли в зеленоградском лесопарке 15.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Висящее на дереве тело женщины обнаружили в лесопарке в двухстах метрах от стадиона МИЭТ минувшим воскресеньем.

Погибшую опознали как 44-летнюю жительницу 4-го микрорайона, которая работала пекарем в местной шаурменной. Она была гражданкой Узбекистана. Когда ее нашли, женщина была мертва около суток, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело доставили в морг, чтобы выяснить точную причину и время смерти. Следственный комитет расследует обстоятельства случившегося.

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