Висящее на дереве тело женщины обнаружили в лесопарке в двухстах метрах от стадиона МИЭТ минувшим воскресеньем.
Погибшую опознали как 44-летнюю жительницу 4-го микрорайона, которая работала пекарем в местной шаурменной. Она была гражданкой Узбекистана. Когда ее нашли, женщина была мертва около суток, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело доставили в морг, чтобы выяснить точную причину и время смерти. Следственный комитет расследует обстоятельства случившегося.
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