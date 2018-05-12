«Я снимал спектакль „Гадкий утёнок“ для этой студии, очень хороший спектакль, мне безумно понравился, — он даже завоевал награды „Театрального олимпа 2018“ , — и увидел, как Лиза играла там заглавную роль. Под неё я и написал сценарий фильма, именно под её возможности — она очень необычная актриса» , — говорит Евгений Шиков.

В съемках помогла студия «Персонаж» — её руководитель Надежда Сакмарова проводила отбор остальных детей-актёров совместно с журналистским объединением школы 2045 «Жёлтый Бегемот». Съёмки фильма стали образовательным тренингом: дети из «Жёлтого Бегемота» поучаствовали в съемочном процессе и в массовке, а школьный класс превратился в место действия.

Учителя сыграл школьный педагог-организатор Александр Иванов, которому почти не потребовалось усилий, чтобы вжиться в роль. А Лизу на съёмочной площадке специально превращали в «беспризорника»: безразмерная поношенная одежда, бейсболка, капюшон. Изначально в сценарии предполагалась более агрессивная реакция её героини на поведение взрослых — она огрызалась и даже показывала неприличный жест женщине-водителю, от которого отказались уже в процессе съёмок из-за несоответствия общему настроению фильма и соображений «внутренней цензуры».

Остальную съемочную группу составили коллеги по предыдущим съемкам и друзья режиссёра, работавшие больше за интерес, а не ради гонорара: весь бюджет фильма уложился в 20 тысяч рублей. Звукоряд на площадке записывали на единственный микрофон-удочку, а фоновые шумы и звуки Евгений Шиков дописывал дома. Операторскую работу выполнили зеленоградский фотограф и оператор Олег Бобрышев и видеограф из Митино Валерий Галко. А саундтреком фильма стали песни группы «Туризм» из Орла.

«Городские пейзажи снимали в Алабушево и возле железнодорожной платформы. Там полно такой «пессимистичной» натуры, ничего специально не приходилось искать. Возле станции есть даже какая-то будка ритуальных услуг, стена которой была исписана рекламой спайсов. Люди там не привыкли к камерам на улице, все собирались посмотреть, а на съёмках в подъезде на нас даже накричала местная бабушка — ««Что вы тут бегаете? Быстро все на улицу!»» , — вспоминает Евгений Шиков.

Вторая часть истории происходит на улицах «нового» города в Зеленограде. Съёмки были в начале марта, по сценарию нужна была снежная зима, но при этом нужно было успеть до президентских выборов 18 марта — за неделю до них на территорию школы уже не пускали посторонних.