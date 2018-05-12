Молодой зеленоградский режиссёр Евгений Шиков завершил работу над короткометражным фильмом «Учитель» — 14 мая состоялась его интернет-премьера. Фильм снимали в Зеленограде и Алабушево, в том числе в одной из зеленоградских школ, в роли учителя выступил её реальный педагог. Большинство актёров — школьники и ребята из театральной студии «Персонаж». Одна из них, Лиза Захарова, и вдохновила режиссёра на съёмки первой авторской короткометражки.
«Моей идеей было рассказать об одиноком ребёнке, который бродит по улицам города, и все встречные взрослые поучают его и пытаются добиться от него благодарности. Но искреннее „спасибо“ слышит в результате только один человек — учитель, который проявил понимание и доброту» , — рассказал Евгений Шиков Zelenograd.ru и поделился историями со съёмок.
«Я снимал спектакль „Гадкий утёнок“ для этой студии, очень хороший спектакль, мне безумно понравился, — он даже завоевал награды „Театрального олимпа 2018“ , — и увидел, как Лиза играла там заглавную роль. Под неё я и написал сценарий фильма, именно под её возможности — она очень необычная актриса» , — говорит Евгений Шиков.
В съемках помогла студия «Персонаж» — её руководитель Надежда Сакмарова проводила отбор остальных детей-актёров совместно с журналистским объединением школы 2045 «Жёлтый Бегемот». Съёмки фильма стали образовательным тренингом: дети из «Жёлтого Бегемота» поучаствовали в съемочном процессе и в массовке, а школьный класс превратился в место действия.
Учителя сыграл школьный педагог-организатор Александр Иванов, которому почти не потребовалось усилий, чтобы вжиться в роль. А Лизу на съёмочной площадке специально превращали в «беспризорника»: безразмерная поношенная одежда, бейсболка, капюшон. Изначально в сценарии предполагалась более агрессивная реакция её героини на поведение взрослых — она огрызалась и даже показывала неприличный жест женщине-водителю, от которого отказались уже в процессе съёмок из-за несоответствия общему настроению фильма и соображений «внутренней цензуры».
Остальную съемочную группу составили коллеги по предыдущим съемкам и друзья режиссёра, работавшие больше за интерес, а не ради гонорара: весь бюджет фильма уложился в 20 тысяч рублей. Звукоряд на площадке записывали на единственный микрофон-удочку, а фоновые шумы и звуки Евгений Шиков дописывал дома. Операторскую работу выполнили зеленоградский фотограф и оператор Олег Бобрышев и видеограф из Митино Валерий Галко. А саундтреком фильма стали песни группы «Туризм» из Орла.
«Городские пейзажи снимали в Алабушево и возле железнодорожной платформы. Там полно такой «пессимистичной» натуры, ничего специально не приходилось искать. Возле станции есть даже какая-то будка ритуальных услуг, стена которой была исписана рекламой спайсов. Люди там не привыкли к камерам на улице, все собирались посмотреть, а на съёмках в подъезде на нас даже накричала местная бабушка — ««Что вы тут бегаете? Быстро все на улицу!»» , — вспоминает Евгений Шиков.
Вторая часть истории происходит на улицах «нового» города в Зеленограде. Съёмки были в начале марта, по сценарию нужна была снежная зима, но при этом нужно было успеть до президентских выборов 18 марта — за неделю до них на территорию школы уже не пускали посторонних.
Погода местами мешала: во время съемок в Алабушево разыгрался снегопад, а потом ударил мороз, снег не лепился в снежки, а дети мёрзли во время съёмок. Кое-что доснимали позже — например, уличные часы в одном из эпизодов показывают дату 17 марта, канун выборов президента. А с эпизодами, в которых главная героиня влезает в окно школы или выпрыгивает из него, пришлось схитрить при помощи монтажа: вокруг школы установлены камеры слежения, на подобные действия среагировала бы охрана.
Евгению Шикову 29 лет, он учился в РГСУ, работает по заказам на видеосъемки от агентств или на фрилансе, снимает видеоклипы, пишет сценарии и рассказы в жанре фантастики, публикуя их на fantlab.ru, proza.ru и в бумажных журналах. Не так давно его рассказ «Я сожгу этот мир в пламени ненависти» перевели на польский и опубликовали в журнале Nova Fantastyka, в котором когда-то был впервые опубликован «Ведьмак» пана Сапковского.
«Я давно хотел снять свою, только свою короткометражку, — признаётся режиссёр. — Писал сценарий, вспоминая своё детство — со второй сменой и чаепитиями в школе. В результате я очень доволен и своей командой, и этой работой в целом. Надеюсь, мы уже этим летом продолжим снимать что-то еще. Я уже веду переговоры с группой „Туризм“ — возможно, это будет клип на их песню».
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