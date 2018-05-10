В короткометражном фильме «Счастье это… слышать!» зеленоградского режиссёра Виктора Симакова сыграла молодая актриса ДЮТЦ «Ведогонь» Людмила Ларина. Фильм о глухой девушке, которая при помощи слухового аппарата впервые слышит звуки окружающего мира, участвует в конкурсе «Счастье — это…» компании Disney в России и сотового оператора TELE2. Голосование за видеоролики проходит онлайн до 14 мая. О том, как он создавался, Zelenograd.ru рассказал сам режиссёр.
«Идея сценария возникла буквально за два дня до съемок — началась весна, а вместе с ней и творческий подъём, — поделился Виктор Симаков. — Мы с женой обсудили сценарий, она обычно становится соавтором всех моих произведений, а еще через день мы уже снимали Люсю Ларину, которая только что прилетела из Турции. Почему это фильм про слух и глухоту? Я как-то делал интервью с неслышащим человеком и знаком с этой темой. На самом деле, счастье — это здоровье. Когда у меня самого родился маленький ребенок, это стало очевидно».
Небольшая история в фильме разворачивается на фоне знакомых зеленоградских пейзажей, снятых на площади Юности и в МЖК. По словам режиссёра, задачей съемочной группы было показать лето весной и красивый Зеленоград. Другой непростой задачей оказалось озвучить глухоту — для этого перепробовали разные звуки «белого шума», но все они были раздражающими. Оказалось, что лучше всего подходит тихий шелест дождя.
«Люсю Ларину я высмотрел в спектакле „Лис Улисс и Дух зимы“ ДЮТЦ „Ведогонь“, она играет и в других спектаклях, в том числе ведущие роли, — говорит режиссёр. — Готовясь сыграть сцену фильма, в которой девушка начинает слышать, Люся пересмотрела много роликов „Человек первый раз слышит“ из сети. Посмотрите, они очень впечатляют».
Виктор Симаков часто привлекает «ведогоньцев» к съёмкам в своих проектах. Молодой режиссёр живёт в Зеленограде, закончил Школу телевидения Останкино, снимает рекламные фильмы и авторское кино. Полтора года назад он создал полнометражный фильм «Подключение» с актерами из ДЮТЦ «Ведогонь», тоже снятый зеленоградцами и в Зеленограде — премьеру надеялись устроить в ДК (КЦ) «Зеленоград», но с этим возникли сложности. Теперь пытаются договориться с кинотеатром «Каро» в рамках проекта «Каро.Арт».
«Счастье — это…» — конкурс компании Disney в России, который дает возможность начинающим режиссерам снять кино для большого экрана. Сотовый оператор TELE2 поддержал проект и предложил абонентам участвовать с видеороликами о счастье, снятыми на телефон. «Мы считаем, что необязательно иметь профессиональное режиссерское образование, чтобы снимать кино, достаточно просто иметь телефон с камерой и творческие идеи» , — заявили в TELE2, запустив свою часть конкурса — «Кино по другим правилам».
В финал после онлайн-голосования выйдут 15 человек, набравшие максимум лайков, затем авторов пяти лучших роликов выберет экспертное жюри. В него вошли признанные мастера кино и телевидения: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Андей Патока, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко.
Финалистов ждет обучение азам режиссерского дела на недельных курсах в Москве с последующей защитой своих работ. Жюри выберет победителя, который станет режиссером одной из семи новелл киноальманаха «Счастье — это…» — он выйдет в прокат в марте 2019 года.
Первый проект «Счастье — это…» завершился весной 2015 года выходом на экраны фильма, который сняли молодые кинематографисты под руководством мэтров отечественного кино.
На съемочной площадке фильма встретились звёзды и начинающие актеры, которых тоже выбирали всенародным кастингом. «Семь непохожих историй, семь разных хэппи-эндов, семь доказательств того, что каждый достоин счастья» , — таким получился киноальманах.
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