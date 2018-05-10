Как озвучить глухоту

«Идея сценария возникла буквально за два дня до съемок — началась весна, а вместе с ней и творческий подъём, — поделился Виктор Симаков. — Мы с женой обсудили сценарий, она обычно становится соавтором всех моих произведений, а еще через день мы уже снимали Люсю Ларину, которая только что прилетела из Турции. Почему это фильм про слух и глухоту? Я как-то делал интервью с неслышащим человеком и знаком с этой темой. На самом деле, счастье — это здоровье. Когда у меня самого родился маленький ребенок, это стало очевидно».

Небольшая история в фильме разворачивается на фоне знакомых зеленоградских пейзажей, снятых на площади Юности и в МЖК. По словам режиссёра, задачей съемочной группы было показать лето весной и красивый Зеленоград. Другой непростой задачей оказалось озвучить глухоту — для этого перепробовали разные звуки «белого шума», но все они были раздражающими. Оказалось, что лучше всего подходит тихий шелест дождя.

«Люсю Ларину я высмотрел в спектакле „Лис Улисс и Дух зимы“ ДЮТЦ „Ведогонь“, она играет и в других спектаклях, в том числе ведущие роли, — говорит режиссёр. — Готовясь сыграть сцену фильма, в которой девушка начинает слышать, Люся пересмотрела много роликов „Человек первый раз слышит“ из сети. Посмотрите, они очень впечатляют».

Виктор Симаков часто привлекает «ведогоньцев» к съёмкам в своих проектах. Молодой режиссёр живёт в Зеленограде, закончил Школу телевидения Останкино, снимает рекламные фильмы и авторское кино. Полтора года назад он создал полнометражный фильм «Подключение» с актерами из ДЮТЦ «Ведогонь», тоже снятый зеленоградцами и в Зеленограде — премьеру надеялись устроить в ДК (КЦ) «Зеленоград», но с этим возникли сложности. Теперь пытаются договориться с кинотеатром «Каро» в рамках проекта «Каро.Арт».